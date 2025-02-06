Deep Research от OpenAI: в каких областях он способен заменить человека

На этой неделе OpenAI представила новую функцию под названием Deep Research, которая способна анализировать большой объем информации из интернета и формировать детальные аналитические отчеты за считанные минуты. Для этого он использует последнюю версию модели искусственного интеллекта OpenAI o3.

Об этом пишет Dev.ua

Одним из первых тестов стало исследование, в котором Deep Research определила профессии, которые могут быть заменены искусственным интеллектом.

Исследование за 7 минут

Пользователь соцсети X Мин Чой обратился к Deep Research с просьбой создать список из 20 профессий, в которых искусственный интеллект OpenAI o3 может заменить человека. Всего за семь минут функция проанализировала 24 источника и сформировала таблицу, содержащую названия должностей, объяснение их уязвимости к автоматизации и вероятность полной замены человека.

Этот пост быстро приобрел популярность, набрав более миллиона просмотров.

Deep Research just dropped a wild list...



20 jobs that OpenAI o3 will replace humans. pic.twitter.com/rB45IUqheC — Min Choi (@minchoi) February 4, 2025

На первом месте в рейтинге оказалась профессия налогового консультанта с вероятностью замены в 98%. ChatGPT объяснил, что искусственный интеллект способен быстро обрабатывать и анализировать налоговые правила, выполняя расчеты гораздо быстрее человека. Кроме того, существует налоговое программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, что подтверждает возможность автоматизации этого направления.

Какие профессии могут исчезнуть по версии ИИ

Список попавших в зону риска профессий выглядит так:

оператор по вводу данных,

телемаркетолог,

бухгалтер,

помощник юриста,

планировщик встреч,

виртуальный ассистент,

стенографист,

корректор,

копирайтер,

представитель службы поддержки,

email-маркетолог,

контент-маркетолог,

менеджер социальных сетей,

переводчик,

аналитик технической поддержки,

рекрутер,

аналитик по маркетинговым исследованиям,

туристический агент,

репетитор.

Отмечается, что главная особенность всех этих профессий – они базируются на технических навыках, искусственный интеллект может выполнять самостоятельно. Например, нейросети уже успешно транскрибируют, переводят, редактируют тексты и анализируют большие массивы данных. Именно поэтому профессии, предусматривающие работу с информацией, находятся в наибольшей опасности.

Кроме того, ИИ демонстрирует высокую эффективность в принятии решений на основе анализа большого массива данных. Это касается таких должностей, как менеджер по социальным сетям, рекрутер, аналитик по маркетинговым исследованиям, туристический агент, бухгалтер и помощник юриста.

Действительно ли исчезнут эти профессии

Хотя исследование Deep Research указывает на высокий риск автоматизации, это не значит, что все эти специальности исчезнут в ближайшее время. Искусственный интеллект способен эффективно выполнять рутинные задачи, однако человеческий фактор остается незаменимым в вопросах коммуникации, критического мышления, разрешения конфликтов, лидерства и межличностных навыков.

Более того, многие компании еще не готовы к полному переходу на ШИ-решения. Поэтому, хотя автоматизация изменяет рынок труда, она не приведет к мгновенному исчезновению этих профессий, а скорее к их трансформации.

Напомним, ранее OpenAI представила Operator – искусственный интеллект, способный выполнять цифровые задания в интернете вместо пользователей. Operator базируется на новаторской модели CUA (Computer-Using Agent), сочетающей передовые технологии мультимодального распознавания GPT-4o с новейшими подходами к обучению с подкреплением интеллекта с целью создания безопасного и полезного искусственного интеллекта.