OpenAI розглядає можливість купівлі Google Chrome у разі його продажу

OpenAI був би зацікавлений у покупці браузера Chrome від Google, якщо федеральний суд ухвалить рішення про його примусовий продаж.

Про це заявив керівник продукту ChatGPT OpenAI Нік Терлі, пише Bloomberg.

Міністерство юстиції США викликало Терлі для свідчень у рамках тритижневого судового розгляду, спрямованого на визначення того, які зміни компанія Alphabet Inc. має внести у свій бізнес після того, як минулого року федеральний суддя визнав, що компанія монополізувала пошуковий ринок. Суддя має вирішити до серпня, які методи ведення бізнесу Google має змінити. Міністерство юстиції попросило змусити Google відмовитися від Chrome.

За словами Терлі, наразі чат-бот OpenAI має розширення в браузері Google Chrome, доступне для завантаження. Але якщо Chrome буде більш глибоко інтегрований в OpenAI, це дозволить створити кращий продукт.

Раніше Google визнав, що компанія почала платити Samsung Electronics Co. у січні за попередню установку на своїх телефонах програми з власною версією штучного інтелекту – Gemini AI. Формально ця угода не накладає заборони на співпрацю виробника з іншими компаніями. Проте, через фінансову неспроможність конкурувати з пропозиціями Google, переговори OpenAI з південнокорейською компанією зайшли в глухий кут.

Терлі додав також, що такі компанії на ринку, як Google, «можуть нас закрити». Великі бізнеси, що мають конкурентні продукти, водночас контролюють пошукові браузери і магазини додатків. А це може впливати на можливість вибору користувачів.

Міністерство юстиції пропонує низку заходів, серед яких примусовий продаж Google свого браузера Chrome, надання ліцензій на пошукові дані конкурентам та скасування платних угод про ексклюзивне розміщення в застосунках і на пристроях.

За умови примусового продажу, окрім OpenAI ще багато компаній будуть претендувати на купівлю браузера Chrome. Адвокати техгіганта заявляють, що продаж завдасть шкоди споживачам, погіршивши якість продуктів Google. І що такий крок також завадить лідерству США в галузі технологій.

Звинувачення Google в монополізації

Антимонопольна справа проти Google влада США порушила у жовтні 2020 року, в останні місяці першого президентського терміну Дональда Трампа. З того часу до справи приєдналося понад 30 генеральних прокурорів штатів. На той час це вважалося найбільшою антимонопольною справою у сфері технологій з часів багаторічної боротьби Міністерства юстиції з Microsoft у 1990-х роках.

Міністерство юстиції США звернулося до федерального суду з вимогою примусити Google продати браузер Chrome. Це стало частиною антимонопольного позову, спрямованого на обмеження домінування компанії на ринку пошукових систем.

У 2024 році суддя окружного суду Аміт Мехта ухвалив, що Google не тільки має несправедливу перевагу на ринку онлайн-пошуковиків і пов'язану з цим рекламу, але й витрачає мільярди доларів на захист своєї монополії.