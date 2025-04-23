OpenAI рассматривает возможность покупки Google Chrome в случае его продажи

OpenAI был бы заинтересован в покупке браузера Chrome от Google, если федеральный суд примет решение о его принудительной продаже.

Об этом заявил руководитель продукта ChatGPT OpenAI Ник Терли, пишет Bloomberg.

Министерство юстиции США вызвало Терли для показаний в рамках трехнедельного судебного разбирательства, направленного на определение того, какие изменения компания Alphabet Inc. должен внести в свой бизнес после того, как в прошлом году федеральный судья признал, что компания монополизировала поисковый рынок. Судья должен решить до августа, какие методы ведения бизнеса Google должен изменить. Министерство юстиции попросило вынудить Google отказаться от Chrome.

По словам Терли, чат-бот OpenAI имеет расширение в браузере Google Chrome, доступное для загрузки. Но если Chrome будет более глубоко встроен в OpenAI, это дозволит сделать наилучший продукт.

Ранее Google признал, что компания начала платить Samsung Electronics Co. в январе за предварительную установку на своих телефонах программы с собственной версией искусственного интеллекта Gemini AI. Формально это соглашение не налагает запрета на сотрудничество производителя с другими компаниями. Однако из-за финансовой неспособности конкурировать с предложениями Google переговоры OpenAI с южнокорейской компанией зашли в тупик.

Терли добавил также, что такие компании на рынке, как Google, могут нас закрыть. Крупные бизнесы, имеющие конкурентные продукты, контролируют поисковые браузеры и магазины приложений. Это может влиять на возможность выбора пользователей.

Министерство юстиции предлагает ряд мер, включая принудительную продажу Google своего браузера Chrome, предоставление лицензий на поисковые данные конкурентам и отмену платных соглашений об эксклюзивном размещении в приложениях и устройствах.

При условии принудительной продажи, помимо OpenAI, еще многие компании будут претендовать на покупку браузера Chrome. Адвокаты техгиганта заявляют, что продажа нанесет ущерб потребителям, ухудшив качество продуктов Google. И что такой шаг также помешает лидерству США в области технологий.

Обвинение Google в монополизации

Антимонопольное дело против Google власти США возбудили в октябре 2020 года, в последние месяцы первого президентского срока Дональда Трампа. С этого времени к делу присоединилось более 30 генеральных прокуроров штатов. В то время это считалось самым большим антимонопольным делом в области технологий со времен многолетней борьбы Министерства юстиции с Microsoft в 1990-х годах.

Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с требованием вынудить Google продать браузер Chrome. Это явилось частью антимонопольного иска, направленного на ограничение доминирования компании на рынке поисковых систем.

В 2024 году судья окружного суда Амит Мехта постановил, что Google не только имеет несправедливое преимущество на рынке онлайн-поисковиков и связанную с этим рекламу, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии.