Китай наступає. Alibaba кинула виклик OpenAI та Google: Qwen3 вже переганяє їхні моделі в тестах

Поки США вводять обмеження на постачання чипів до Китаю, Alibaba тихо запускає Qwen3 — нову родину гібридних моделей ШІ, які вже випереджають OpenAI o3-mini і Google Gemini 2.5 Pro у програмуванні та математиці.

Моделі підтримують 119 мов, використовують 36 трлн токенів для тренування і здатні “мислити” або працювати на швидкість — за вибором користувача, пише Тech Сrunch.

Найбільша з них, Qwen-3-235B, стала лідером на Codeforces, обійшовши флагмани від США. І все це — у відкритому доступі на GitHub та Hugging Face.

У грі більше не тільки великі закриті системи типу OpenAI — Китай відкриває потужний ШІ світові, вільно.

Аналітики вже порівнюють це з новою гонкою озброєнь: американські компанії стикаються з тиском, як технічним, так і політичним, а Alibaba йде своїм шляхом — з відкритістю, багатомовністю та інженерною ефективністю.

Нагадаємо, OpenAI ініціював першу у своєму роді співпрацю з великим авіаперевізником — Singapore Airlines. Разом компанії розробляють інноваційні рішення для авіації на базі генеративного штучного інтелекту (GenAI), які мають трансформувати як клієнтський сервіс, так і внутрішні операції.