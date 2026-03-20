Китай ограничивает экспорт топлива, керосина и удобрений из-за войны в Иране

Китай сокращает экспорт авиационного топлива, дизельного топлива и удобрений, что усугубляет риски дефицита ресурсов в странах Азии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным отраслевых источников и аналитиков, соответствующие ограничения вводятся по указаниям Национальной комиссии по развитию и реформам Китая без публичных объявлений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

В частности, экспортерам удобрений поручено приостановить заграничные поставки отдельных видов продукции, а государственные нефтеперерабатывающие компании получили инструкции приостановить экспорт авиационного топлива, дизеля и керосина.

Китай является вторым крупнейшим экспортером удобрений в мире и входит в число ключевых поставщиков авиационного топлива, поэтому такие действия уже влияют на глобальные рынки.

Аналитики объясняют решение стремлением Пекина оградить внутренний рынок и накопить стратегические запасы энергоресурсов и аграрного сырья. Дополнительным фактором стало нарушение логистики из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, что затруднило доступ к критическим компонентам для производства удобрений, в частности серы.

Наибольшее влияние ограничения могут оказать на страны Азии. Вьетнам, в значительной степени зависящий от импорта авиационного топлива, уже предупреждает о возможных перебоях с апреля. Стоимость горючего для местных авиакомпаний выросла до 70%, что повышает операционные расходы.

Австралия также испытывает риски дефицита, поскольку зависит от Китая примерно на треть поставки авиационного топлива и в значительной степени дизеля. Правительство страны уже предупредило о потенциальном всплеске инфляции и возможном замедлении экономики, а отдельные компании сокращают активность из-за роста логистических затрат.

Индия, которая импортирует около 10% удобрений из Китая, а также Филиппины и другие страны Юго-Восточной Азии, начали искать альтернативных поставщиков, в частности в России, Беларуси и на внутренних рынках региона.

Эксперты отмечают, что даже в случае стабилизации ситуации возвращение Китая в обычную экспортную политику может занять длительное время. В то же время, не исключается, что Пекин частично смягчит ограничения для ключевых торговых партнеров, если дефицит начнет существенно влиять на их экономики.

Ранее Китай призвал все стороны войны в Иране обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, чтобы обеспечить продолжение торговли по этому водному пути.

Автор:
Татьяна Гойденко