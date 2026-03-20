Китай обмежує експорт палива і добрив через війну в Ірані

Китай скорочує експорт авіаційного палива, дизельного палива та добрив, що посилює ризики дефіциту ресурсів у країнах Азії на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За даними галузевих джерел і аналітиків, відповідні обмеження запроваджуються за вказівками Національної комісії з розвитку та реформ Китаю без публічних оголошень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Зокрема, експортерам добрив доручено призупинити закордонні поставки окремих видів продукції, а державні нафтопереробні компанії отримали інструкції зупинити експорт авіаційного палива, дизеля та гасу.

Китай є другим найбільшим експортером добрив у світі та входить до числа ключових постачальників авіаційного палива, тому такі дії вже впливають на глобальні ринки.

Аналітики пояснюють рішення прагненням Пекіна захистити внутрішній ринок і накопичити стратегічні запаси енергоресурсів та аграрної сировини. Додатковим фактором стало порушення логістики через ситуацію навколо Ормузької протоки, що ускладнило доступ до критичних компонентів для виробництва добрив, зокрема сірки.

Найбільший вплив обмеження можуть мати на країни Азії. В’єтнам, який значною мірою залежить від імпорту авіаційного палива, вже попереджає про можливі перебої з квітня. Вартість пального для місцевих авіакомпаній зросла до 70%, що підвищує операційні витрати.

Австралія також відчуває ризики дефіциту, оскільки залежить від Китаю приблизно на третину постачання авіаційного палива і значною мірою — дизеля. Уряд країни вже попередив про потенційний сплеск інфляції та можливе уповільнення економіки, а окремі компанії скорочують активність через зростання логістичних витрат.

Індія, яка імпортує близько 10% добрив із Китаю, а також Філіппіни та інші країни Південно-Східної Азії почали шукати альтернативних постачальників, зокрема в Росії, Білорусі та на внутрішніх ринках регіону.

Експерти зазначають, що навіть у разі стабілізації ситуації повернення Китаю до звичайної експортної політики може зайняти тривалий час. Водночас не виключається, що Пекін частково пом’якшить обмеження для ключових торговельних партнерів, якщо дефіцит почне суттєво впливати на їхні економіки.

Раніше Китай закликав усі сторони війни в Ірані забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, щоб забезпечити продовження торгівлі цим водним шляхом.