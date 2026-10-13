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Китай открывает рынок платежей для Visa после девяти лет ожидания

Visa cards
Китай открывает рынок платежей для Visa после девяти лет ожидания

Американская корпорация "Visa Inc." получила разрешение начать подготовку к созданию внутреннего бизнеса по клирингу банковских карт в Китае, следуя шагам конкурентов "Mastercard Inc." и "American Express Co.".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Пекинское подразделение компании получило согласование от Народного банка Китая, о чем сообщило официальное информационное агентство "Синьхуа". Организация должна завершить подготовительные работы в течение года, после чего сможет обратиться за лицензией и разрешением на начало операционной деятельности.

Это регуляторное решение открывает "Visa" доступ к китайскому платежному рынку в объеме 144 триллиона долларов и завершает многолетний процесс, ведь заявку на получение лицензии компания подала еще в 2017 году. Для сравнения, Mastercard получила аналогичное одобрение в 2020 году, а совместное предприятие American Express вышло на рынок через несколько месяцев после этого.

Торговый контекст и конкуренция на рынке

Доступ иностранных игроков к внутреннему клиринговому рынку материкового Китая долгое время был одним из ключевых противоречий в торговых отношениях между США и КНР. Президент США Дональд Трамп поднимал вопрос заявки "Visa" во время встречи с Си Цзиньпином в мае в Пекине, где его сопровождал гендиректор платежной системы Райан Макинерни. В сентябре стороны продлили перемирие в Вашингтоне, а последующие переговоры лидеров запланированы на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.

Китай начал либерализацию отрасли в июне 2015 г. для преодоления монополии государственной компании "China UnionPay Co.". Однако сейчас "Visa" сталкивается с изменившейся рыночной средой:

  • большинство ежедневных операций контролируют национальные мобильные платежные системы "Alipay" и "WeChat Pay", работающие вне традиционных карточных сетей;
  • в то же время масштабы сегмента остаются самыми большими в мире: по данным китайского регулятора, в конце 2025 года в обращении находилось 10,2 миллиарда банковских карт, а годовой объем транзакций в прошлом году достиг 963,6 триллиона юаней (около 144 триллионов долларов).

Генеральный директор "Visa" Райан Макиннерни заявил, что компания высоко ценит роль лидеров США и Китая в формировании конструктивных и стратегически стабильных отношений между двумя государствами.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa отдала 2,4 млрд долларов за новую систему защиты от мошенничества на основе искусственного интеллекта. Крупнейшая в мире платежная система заключила соглашение о приобретении компании BioCatch, специализирующейся на выявлении кибермошенничества с помощью технологий ИИ.

Автор:
Максим Кольц

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