Китай відкриває ринок платежів для Visa після дев'яти років очікування

Американська корпорація "Visa Inc." отримала дозвіл розпочати підготовку до створення внутрішнього бізнесу з клірингу банківських карток у Китаї, наслідуючи кроки конкурентів "Mastercard Inc." та "American Express Co.".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Пекінський підрозділ компанії отримав погодження від Народного банку Китаю, про що повідомило офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа". Організація має завершити підготовчі роботи протягом одного року, після чого зможе звернутися за ліцензією та дозволом на початок операційної діяльності.

Це регуляторне рішення відкриває "Visa" доступ до китайського платіжного ринку обсягом 144 трильйони доларів і завершує багаторічний процес, адже заявку на отримання ліцензії компанія подала ще у 2017 році. Для порівняння, "Mastercard" отримала аналогічне схвалення у 2020 році, а спільне підприємство "American Express" вийшло на ринок за кілька місяців після цього.

Торговельний контекст та конкуренція на ринку

Доступ іноземних гравців до внутрішнього клірингового ринку материкового Китаю тривалий час був однією з ключових суперечностей у торговельних відносинах між США та КНР. Президент США Дональд Трамп порушував питання заявки "Visa" під час зустрічі з Сі Цзіньпіном у травні в Пекіні, де його супроводжував гендиректор платіжної системи Раян Макінерні. У вересні сторони продовжили перемир'я у Вашингтоні, а наступні переговори лідерів заплановані на полях саміту АТЕС у Шеньчжені в листопаді.

Китай почав лібералізацію галузі в червні 2015 року задля подолання монополії державної компанії "China UnionPay Co.". Проте нині "Visa" стикається зі зміненим ринковим середовищем:

більшість щоденних операцій контролюють національні мобільні платіжні системи "Alipay" та "WeChat Pay", які працюють поза традиційними картковими мережами;

водночас масштаби сегмента залишаються найбільшими у світі: за даними китайського регулятора, наприкінці 2025 року в обігу перебувало 10,2 мільярда банківських карток, а річний обсяг транзакцій торік досяг 963,6 трильйона юанів (близько 144 трильйонів доларів).

Генеральний директор "Visa" Раян Макінерні заявив, що компанія високо цінує роль лідерів США та Китаю у формуванні конструктивних і стратегічно стабільних відносин між двома державами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa віддала 2,4 млрд доларів за нову систему захисту від шахрайства на основі штучного інтелекту. Найбільша у світі платіжна система уклала угоду щодо придбання компанії "BioCatch", яка спеціалізується на виявленні кібершахрайства за допомогою технологій ШІ.