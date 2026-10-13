RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,96

+0,07

EUR

50,24

--0,07

Готівковий курс:

USD

45,20

45,06

EUR

50,96

50,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Китай відкриває ринок платежів для Visa після дев'яти років очікування

Visa cards
Китай відкриває ринок платежів для Visa після дев'яти років очікування

Американська корпорація "Visa Inc." отримала дозвіл розпочати підготовку до створення внутрішнього бізнесу з клірингу банківських карток у Китаї, наслідуючи кроки конкурентів "Mastercard Inc." та "American Express Co.".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Пекінський підрозділ компанії отримав погодження від Народного банку Китаю, про що повідомило офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа". Організація має завершити підготовчі роботи протягом одного року, після чого зможе звернутися за ліцензією та дозволом на початок операційної діяльності.

Це регуляторне рішення відкриває "Visa" доступ до китайського платіжного ринку обсягом 144 трильйони доларів і завершує багаторічний процес, адже заявку на отримання ліцензії компанія подала ще у 2017 році. Для порівняння, "Mastercard" отримала аналогічне схвалення у 2020 році, а спільне підприємство "American Express" вийшло на ринок за кілька місяців після цього.

Торговельний контекст та конкуренція на ринку

Доступ іноземних гравців до внутрішнього клірингового ринку материкового Китаю тривалий час був однією з ключових суперечностей у торговельних відносинах між США та КНР. Президент США Дональд Трамп порушував питання заявки "Visa" під час зустрічі з Сі Цзіньпіном у травні в Пекіні, де його супроводжував гендиректор платіжної системи Раян Макінерні. У вересні сторони продовжили перемир'я у Вашингтоні, а наступні переговори лідерів заплановані на полях саміту АТЕС у Шеньчжені в листопаді.

Китай почав лібералізацію галузі в червні 2015 року задля подолання монополії державної компанії "China UnionPay Co.". Проте нині "Visa" стикається зі зміненим ринковим середовищем:

  • більшість щоденних операцій контролюють національні мобільні платіжні системи "Alipay" та "WeChat Pay", які працюють поза традиційними картковими мережами;
  • водночас масштаби сегмента залишаються найбільшими у світі: за даними китайського регулятора, наприкінці 2025 року в обігу перебувало 10,2 мільярда банківських карток, а річний обсяг транзакцій торік досяг 963,6 трильйона юанів (близько 144 трильйонів доларів).

Генеральний директор "Visa" Раян Макінерні заявив, що компанія високо цінує роль лідерів США та Китаю у формуванні конструктивних і стратегічно стабільних відносин між двома державами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa віддала 2,4 млрд доларів за нову систему захисту від шахрайства на основі штучного інтелекту. Найбільша у світі платіжна система уклала угоду щодо придбання компанії "BioCatch", яка спеціалізується на виявленні кібершахрайства за допомогою технологій ШІ.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності