Китай предоставит иностранным инвесторам доступ к большему количеству секторов экономики

В КНР смягчают барьеры для выхода на рынок второй по величине экономики мира иностранным инвесторам. Государственный регулирующий орган и плановый совет Китая опубликовал новую версию своего "негативного списка", сократив количество ограниченных отраслей со 117 до 106.

Об этом сообщает CNBC.

Так называемый "негативный список" определяет отрасли, в которых деятельность иностранных инвесторов или ограничена или запрещена. Впервые он был выпущен в 2018 году Пекином.

Смягчение произошло на фоне угрозы введения пошлин США усилить давление на экономику Китая, которая и так страдает слабым внутренним потреблением и долговым кризисом в секторе недвижимости.

В четверг Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) заявила, что версия списка 2025 года снижает "порог входа и стимулирует жизнеспособность рынка".

По данным комиссии, ряд сфер стали частично либерализованы, включая телепроизводство, телекоммуникационные услуги, онлайн-услуги по предоставлению информации о фармацевтических препаратах и медицинских приборах, использовании радиоактивных препаратов медицинскими учреждениями и импорте семян растений лесов их пород .

Местным властям также рекомендуют обеспечить более широкий доступ в таких областях, как транспорт и логистика, экспедирование грузов и услуги по аренде транспортных средств.

Однако доступ на рынок инвестиций в беспилотные летательные аппараты и новые табачные изделия, такие как электронные сигареты, остаются в "негативном списке" для "обеспечения безопасной прибыли", заявил регулятор, не прибегая к подробностям.

Ранее Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов корпорации Boeing. Такое решение явилось продолжением торговой войны между США и КНР. Вашингтон ввел 145% пошлины на китайские товары, а Пекин ответил 125% пошлин на американский экспорт.