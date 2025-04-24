Китай надасть іноземним інвесторам доступ до більшої кількості секторів економіки

В КНР пом'якшують бар'єри для виходу на ринок другої за величиною економіки світу для іноземних інвесторів. Державний регулюючий орган та планова рада Китаю опублікувала нову версію свого "негативного списку", скоротивши кількість обмежених галузей зі 117 до 106.

Про це повідомляє CNBC.

Так званий "негативний список" визначає галузі, в яких діяльність іноземних інвесторів або обмежена або заборонена. Вперше його було випущено у 2018 році Пекіном.

Пом'якшення відбулося на тлі загрози введення мит США посилити тиск на економіку Китаю, яка і так страждає від слабкого внутрішнього споживання та боргової кризи в секторі нерухомості.

У четвер Національна комісія з розвитку та реформ Китаю (NDRC) заявила, що версія списку 2025 року знижує "поріг входу та стимулює життєздатність ринку".

За даними комісії, ряд сфер стали частково лібералізовані, включаючи телевиробництво, телекомунікаційні послуги, онлайн-послуги з надання інформації про фармацевтичні препарати та медичні прилади, використання радіоактивних препаратів медичними установами та імпорт насіння рослин лісових порід.

Місцевим органам влади також рекомендується забезпечити ширший доступ у таких областях, як транспорт та логістика, експедирування вантажів та послуги з оренди транспортних засобів.

Однак доступ на ринок інвестицій у безпілотні літальні апарати та нові тютюнові вироби, такі як електронні сигарети, залишаються у "негативному списку" для "забезпечення безпечного прибутку", заявив регулятор, не вдаючись до подробиць.

Раніше Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків корпорації Boeing. Таке рішення стало продовженням торговельної війни між США і КНР. Вашингтон запровадив 145% мита на китайські товари, а Пекін відповів 125% митами на американський експорт.