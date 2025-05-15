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Китай приостанавливает ограничение экспорта товаров двойного назначения для компаний из США
Китай приостановил запрет на экспорт товаров как военного, так и гражданского назначения, включая некоторые редкоземельные металлы, для 28 американских компаний в рамках соглашения о разрядке торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.
Согласно заявлению экспортеры товаров, которые могут быть использованы в военных целях, теперь могут подать заявку на получение экспортных лицензий в Министерство торговли Китая в течение 90 дней.
Министерство торговли также приостанавливает запрет на торговлю и инвестиции против 17 американских компаний.
Приостановление вступило в силу 14 мая и будет действовать 90 дней.
Ранее Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing своим авиакомпаниям.
США объявили о торговом соглашении с Китаем
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" и заключили торговое соглашение с Китаем.
Пекин и Вашингтон договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.
В апреле Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.