Китай призупиняє обмеження експорту товарів подвійного призначення для компаній зі США

Китай призупинив заборону на експорт товарів як військового, так і цивільного призначення, включаючи деякі рідкісноземельні метали, для 28 американських компаній у рамках угоди про розрядку торговельної напруженості, укладеної між Пекіном та Вашингтоном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Згідно із заявою, експортери товарів, які можуть бути використані у військових цілях, тепер можуть подати заявку на отримання експортних ліцензій до Міністерства торгівлі Китаю протягом 90 днів.

Міністерство торгівлі також призупиняє заборону на торгівлю та інвестиції проти 17 американських компаній.

Призупинення набуло чинності в 14 травня і діятиме 90 днів.

Раніше Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing своїм авіакомпаніям.

США оголосили про торговельну угоду з Китаєм

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати досягли "значного прогресу" та уклали торговельну угоду з Китаєм.

Пекін та Вашингтон домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.

У квітні Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.