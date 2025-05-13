Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing з США: яка причина

Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing своїм авіакомпаніям після того, як Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження взаємних мит.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 12 травня, Вашингтон і Пекін у Женеві домовилися про скорочення взаємних мит між двома найбільшими економіками світу на 90 днів.Офіційні особи в КНР почали повідомляти внутрішніх перевізників та урядові установи про те, що постачання літаків, вироблених у США, можуть відновитися.

У квітні принаймні три літаки з центру постачання Boeing у Китаї повернули до США. Авіагіган заявив, що клієнти в Китаї не прийматимуть постачання нових літаків через мита, і компанія розглядає можливість перепродажу десятків літаків.

На Китай припадає близько 10% комерційних замовлень Boeing, і це важливий ринок авіаційної техніки, який постійно зростає. У Boeing заявили, що цього року компанія планувала поставити китайським перевізникам 50 літаків, 41 з яких перебувають у виробництві або на стадії попереднього складання.

Очікується, що китайські замовники отримають 25 з 30 літаків 737 MAX, які були побудовані до 2023 року, але ще не були поставлені. Крім того, Китай вже звільнив від високих мит деякі деталі аерокосмічного обладнання, включаючи двигуни та шасі.

Що відомо про заборону поставок Boeing ?

У квітні на тлі торговельної війни Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків корпорації Boeing. Пекін наказав китайським перевізникам припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та деталей у американських компаній. Під заборону потрапили близько 10 літаків Boeing 737 Max, які готувалися увійти до китайських авіапарків

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита більш ніж подвоїли б вартість літаків і деталей, вироблених у Сполучених Штатах, зробивши недоцільним для китайських авіакомпаній купувати або орендувати літаки Boeing.

На той момент уряд Китаю розглядав способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing та зазнають вищих витрат через торговельну війну.

Крім того, як стало відомо, корпорація Boeing шукає інших замовників для літаків, які мали бути поставлені до Китаю, але застрягли через торговельну напруженість зі США. Компанія прагне мінімізувати вплив на поставки та відновлення прибутковості.

Нагадаємо, у січні Boeing повідомив про найбільші збитки з 2020 року. Авіабудівна компанія відзвітувала про річний збиток у розмірі 11,83 млрд доларів.