Boeing переорієнтовує поставки літаків, призначених для Китаю, на інших покупців

Корпорація Boeing шукає інших замовників для літаків, які мали бути поставлені до Китаю, але застрягли через торговельну напруженість зі США. Компанія прагне мінімізувати вплив на поставки та відновлення прибутковості.

Про це пише Bloomberg.

За словами генеральної директорки Boeing Келлі Ортберг в інтерв'ю CNBC після звіту про прибутки, що перевищили очікування, Китай припинив приймати поставки літаків від компанії. Цей крок, вперше оприлюднений Bloomberg News минулого тижня, викликав занепокоєння щодо долі приблизно 50 літаків, які Boeing планувала відправити до Китаю цього року.

"Ми готові запропонувати цим клієнтам можливість придбати літаки, якщо вони матимуть таке бажання. Це наш пріоритет. Але якщо вони відмовляться, ми знайдемо інших покупців, які зацікавлені в цих літаках", - наголосила Ортберг.

Серед авіакомпаній, які виявили зацікавленість у літаках, від яких відмовився Китай, є Air India Ltd. За інформацією Bloomberg, до кінця минулого місяця індійський перевізник вже отримав 41 літак 737 Max, спочатку призначений для китайських авіаліній, і сигналізує про готовність прийняти ще більше.

Китай почав повертати до США замовлені літаки Boeing

Нагадаємо, Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальших постачань літаків корпорації Boeing. Таке рішення стало продовженням торговельної війни між США і КНР. Вашингтон запровадив 145% мита на китайські товари, а Пекін відповів 125% митами на американський експорт.

Пекін також вимагає від китайських перевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та деталей у американських компаній.

У січні Boeing повідомив про найбільші збитки з 2020 року. Авіабудівна компанія відзвітувала про річний збиток у розмірі 11,83 млрд доларів.