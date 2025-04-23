Boeing переориентирует поставки самолетов, предназначенных для Китая, на других покупателей

Корпорация Boeing ищет других заказчиков для самолетов, которые должны были быть поставлены в Китай, но застряли из-за торговой напряженности из США. Компания стремится минимизировать влияние на поставки и возобновление прибыльности.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам генерального директора Boeing Келли Ортберг в интервью CNBC после отчета о превысивших ожидания доходах, Китай прекратил принимать поставки самолетов от компании. Этот шаг, впервые обнародованный Bloomberg News на прошлой неделе, вызвал обеспокоенность судьбой примерно 50 самолетов, которые Boeing планировала отправить в Китай в этом году.

"Мы готовы предложить этим клиентам возможность приобрести самолеты, если у них будет такое желание. Это наш приоритет. Но если они откажутся, мы найдем других покупателей, которые заинтересованы в этих самолетах", — подчеркнула Ортберг.

Среди авиакомпаний, проявивших заинтересованность в самолетах, от которых отказался Китай, Air India Ltd. По информации Bloomberg, к концу прошлого месяца индийский перевозчик уже получил 41 самолет 737 Max, первоначально предназначенный для китайских авиалиний, и сигнализирует о готовности принять еще большее.

Китай начал возвращать в США заказанные самолеты Boeing

Напомним, Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов корпорации Boeing. Такое решение явилось продолжением торговой войны между США и КНР. Вашингтон ввел 145% пошлины на китайские товары, а Пекин ответил 125% пошлин на американский экспорт.

Пекин также требует от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний.

В январе Boeing сообщил о самых больших убытках с 2020 года. Авиастроительная компания отчиталась о годовом убытке в размере 11,83 млрд долларов.