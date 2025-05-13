Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing из США: какая причина

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing своим авиакомпаниям после того, как Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении взаимных пошлин.

Об этом сообщает Bloomberg .

В понедельник , 12 мая, Вашингтон и Пекин в Женеве договорились о сокращении взаимных пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира на 90 дней. Официальные лица в КНР начали сообщать внутренним перевозчикам и правительственным учреждениям о том, что поставки самолетов, произведенных в США, могут возобновиться.

В апреле по крайней мере три самолета из центра снабжения Boeing в Китае вернули в США. Авиагиган заявил, что клиенты в Китае не будут принимать поставки новых самолетов из-за пошлин, и компания рассматривает возможность перепродажи десятков самолетов.

На Китай приходится около 10% коммерческих заказов Boeing , и это важный постоянно растущий рынок авиационной техники. В Boeing заявили, что в этом году компания планировала поставить китайским перевозчикам 50 самолетов, 41 из которых находятся в производстве или на стадии предварительной сборки.

Ожидается, что китайские заказчики получат 25 из 30 самолетов 737 MAX, которые были построены и до 2023 года, но еще не были поставлены. Кроме того, Китай уже освободил от высоких пошлин некоторые детали аэрокосмического оборудования, включая двигатели и шасси.

Что известно о запрете поставок Boeing ?

В апреле на фоне торговой войны Китай приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов корпорации Boeing .

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины более чем удвоили стоимость самолетов и деталей, произведенных в Соединенных Штатах, сделав нецелесообразным для китайских авиакомпаний покупать или арендовать самолеты Boeing .

На тот момент правительство Китая рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и испытывают высшие расходы из-за торговой войны .

Кроме того, как стало известно, корпорация Boeing ищет других заказчиков для самолетов, которые должны были быть поставлены в Китай, но застряли из-за торговой напряженности с США. Компания стремится минимизировать влияние на поставки и возобновление прибыльности.

Напомним, в январе Boeing сообщил о самых больших убытках с 2020 года.