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Китайские авто на украинском рынке: покупавшие в апреле — новое и подержанное

Volkswagen ID.4 Crozz
Каждый седьмой новый автомобиль в Украине — китайского производства.

Несмотря на длительные дискуссии о качестве и надежности китайских автомобилей, спрос на них в Украине стабильно растет. В частности, в апреле 2025 года доля таких машин существенно проявила себя на рынке новых авто и, хоть и скромнее, на рынке подержанных.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику Института исследований авторынка.

В сегменте внутренних перепродаж подержанных авто китайского производства доля составила 1,4%. Чаще всего перепродавали электрокроссовер Volkswagen ID.4 Crozz, собранный в КНР. Эта модель, несмотря на ряд технических ограничений, включая мультимедийные сбои и адаптацию интерфейса, привлекла покупателей благодаря привлекательному дизайну и цене.

В апреле перепродано 88 таких авто. Далее в рейтинге – Geely CK (54 шт.) и Chery QQ (45 шт.).

Фото 2 — Китайские авто на украинском рынке: покупавшие в апреле — новое и подержанное

На рынке первой регистрации импортируемых подержанных машин доля китайских авто составила 1%. Здесь заметны более современные модели, в том числе премиальные электрокары. Zeekr 001 возглавил список с 34 первыми регистрациями. На втором месте – MG ZS (18 шт.), далее – Zeekr 7X (17 шт.). Средний возраст этих авто – 3 года.

Значительно активнее присутствие китайских машин среди новых авто. В апреле их доля составляла уже 14% всех первых регистраций, то есть каждый седьмой новый автомобиль в Украине был произведен в Китае.

Лидером стал BYD Song Plus — электро- или гибридный кроссовер, который зарегистрировали 174 раза.

Таким образом, китайское производство уже перестает ассоциироваться только с отечественными брендами – все больше европейских моделей, собранных в КНР, появляется и в Украине. В целом же китайские автомобили постепенно укрепляют свои позиции на рынке, особенно в сегменте новых легковушек.

Добавим, в апреле украинцы приобрели 5,6 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были ввезены из-за границы.

Автор:
Татьяна Гойденко