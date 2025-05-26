Китайські авто на українському ринку: що купували у квітні — нове і вживане

Попри тривалі дискусії навколо якості та надійності китайських автомобілів, попит на них в Україні стабільно зростає. Зокрема, у квітні 2025 року частка таких машин суттєво проявила себе на ринку нових авто і, хоч і скромніше, — на ринку вживаних.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику Інституту досліджень авторинку.

У сегменті внутрішніх перепродажів вживаних авто китайського виробництва частка становила 1,4%. Найчастіше перепродували електрокросовер Volkswagen ID.4 Crozz, зібраний у КНР. Ця модель, незважаючи на низку технічних обмежень, включно з мультимедійними збоями та адаптацією інтерфейсу, залучила покупців завдяки привабливому дизайну та ціні.

У квітні перепродано 88 таких авто. Далі в рейтингу — Geely CK (54 шт.) та Chery QQ (45 шт.). Середній вік вживаних китайських авто — близько 9 років.

На ринку першої реєстрації імпортованих уживаних машин частка китайських авто становила 1%. Тут помітні сучасніші моделі, зокрема преміальні електрокари. Zeekr 001 очолив список із 34 першими реєстраціями. На другому місці — MG ZS (18 шт.), далі — Zeekr 7X (17 шт.). Середній вік цих авто — 3 роки.

Значно активнішою є присутність китайських машин серед нових авто. У квітні їх частка становила вже 14% усіх перших реєстрацій, тобто кожне сьоме нове авто в Україні було вироблено в Китаї.

Лідером став BYD Song Plus — електро- або гібридний кросовер, який зареєстрували 174 рази. На другому місці знову Zeekr 001 (62 шт.), а третє місце посів Audi Q4 (56 шт.) — модель, яку випускають у Китаї для світових ринків, зокрема Європи.

Таким чином, китайське виробництво вже перестає асоціюватися лише з вітчизняними брендами — все більше європейських моделей, зібраних у КНР, з’являється і в Україні. Загалом же китайські автомобілі поступово зміцнюють свої позиції на ринку — особливо у сегменті нових легковиків.

Додамо, у квітні українці придбали 5,6 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону.