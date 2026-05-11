Китайский подрядчик вернет "Укргаздобыче" более двух млн грн: детали соглашения и решение суда

Хозяйственный суд города Киева обязал китайскую компанию "Хайлон Ойл Сервис и Инжиниринг Юкрейн" вернуть 2,04 млн грн, безосновательно полученных во время ремонта скважин. Подрядчик пытался переложить расходы на проверку собственного оборудования на "Укргаздобычу".

Детали сделки

Соглашение по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин было подписано 16 апреля 2020 года. Общая стоимость работ по договору составила 79,25 млн. грн. Китайская компания одержала победу в тендере, обойдя таких конкурентов: "Оранта ЛТД", "Украинская сервисная буровая компания - 1", ГП "Смит Юкрейн", "Буровая энергетическая компания "Техникс"", "Спецмехсервис" и Hydro Drilling. Предложения двух участников "Оранта ЛТД" и "УСБК-1" были отклонены перед определением победителя.

По условиям подряда, компания должна была выполнять задачи своими силами и оборудованием. "Укргаздобыча" обязывалась оплачивать фактически выполненные работы и время технологического простоя.

Суть финансовых претензий

В ходе проверки заказчик установил, что подрядчик прибавил к стоимости услуг 291,75 бригадо-часов. Это время было израсходовано на дефектоскопию и проверку инструментов. Для этих работ привлекали сторонние организации: "Центрнефтегазпромстрой" и "Трубные технологии". Суммарная стоимость этих дополнительных начислений составила 2,04 млн. грн.

Судья отметил, что контроль технического состояния собственного оборудования является прямой обязанностью подрядчика и не может оплачиваться отдельно. Представители китайской стороны возражали, ссылаясь на то, что акты приемки работ были подписаны без претензий. Однако суд решил, что подпись на акте не является основанием для получения денег без надлежащих правовых условий.

О подрядчике

ООО "Хайлон Ойл Сервис и Инжиниринг Юкрейн" является дочерней структурой международной группы Hilong Oil Service со штаб-квартирой в Китае. На рынке Украины предприятие работает с 2018 года и регулярно участвует в государственных закупках на сервисное обслуживание скважин.

По данным YouControl, руководителем украинского подразделения и его конечным бенефициарным владельцем является Ван Цзяньдан.

Об "Укргаздобыче"

АО " Укргаздобыча " - акционерное общество, государственное предприятие, крупнейшая газодобывающая компания в Центральной и Восточной Европе. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов. Компания обеспечивает добычу 70% украинского газа. Входит в состав Группы Нафтогаз.

Напомним, в апреле сообщалось, что "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус. Компания завершила 2025 год с убытком 2,2 млрд. грн. Это резкий разворот после рекордного 2024 года, когда компания заработала 20,9 млрд грн чистой прибыли.