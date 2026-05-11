Китайський підрядник поверне "Укргазвидобуванню" понад два млн грн: деталі угоди та рішення суду

Господарський суд міста Києва зобов’язав китайську компанію "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" повернути 2,04 млн грн, які були безпідставно отримані під час ремонту свердловин. Підрядник намагався перекласти витрати на перевірку власного обладнання на "Укргазвидобування".

Деталі угоди

Угода на капітальний ремонт нафтових та газових свердловин була підписана 16 квітня 2020 року. Загальна вартість робіт за договором склала 79,25 млн грн. Китайська компанія здобула перемогу в тендері, обійшовши таких конкурентів: "Оранта ЛТД", "Українська сервісна бурова компанія – 1", ДП "Сміт Юкрейн", "Бурова енергетична компанія "Технікс"", "Спецмехсервіс" та Hydro Drilling. Пропозиції двох учасників, "Оранта ЛТД" та "УСБК-1", були відхилені перед визначенням переможця.

За умовами підряду, компанія мала виконувати завдання власними силами та обладнанням. "Укргазвидобування" зобов'язувалося оплачувати фактично виконані роботи та час технологічного простою.

Суть фінансових претензій

Під час перевірки замовник встановив, що підрядник додав до вартості послуг 291,75 бригадо-годин. Цей час було витрачено на дефектоскопію та перевірку інструментів. Для цих робіт залучали сторонні організації: "Центрнафтогазпромбуд" та "Трубні технології". Сумарна вартість цих додаткових нарахувань склала 2,04 млн грн.

Суддя наголосив, що контроль технічного стану власного обладнання є прямим обов'язком підрядника і не може оплачуватися замовником окремо. Представники китайської сторони заперечували, посилаючись на те, що акти приймання робіт були підписані без претензій. Однак суд вирішив, що підпис на акті не є підставою для отримання грошей без належних правових умов.

Про підрядника

ТОВ "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" є дочірньою структурою міжнародної групи Hilong Oil Service зі штаб-квартирою в Китаї. На ринку України підприємство працює з 2018 року тарегулярно бере участь у державних закупівлях на сервісне обслуговування свердловин.

За даними YouControl, керівником українського підрозділу та його кінцевим бенефіціарним власником є Ван Цзяньдан.

Про "Укргазвидобування"

АТ "Укргазвидобування" — акціонерне товариство, державне підприємство, найбільша газовидобувна компанія у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їх розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. Компанія забезпечує видобуток 70 % українського газу. Входить до складу Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що "Укргазвидобування" вперше за кілька років пішло в мінус. Компанія завершила 2025 рік зі збитком 2,2 млрд грн. Це різкий розворот після рекордного 2024 року, коли компанія заробила 20,9 млрд грн чистого прибутку.