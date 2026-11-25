"Укрзализныця" выставила на аукционы более 1,15 тыс. кв. м коммерческих площадей на вокзалах Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова и Винницы. Помещения предлагают для обустройства магазина, магазинов и заведений питания. Аукционы запланированы на 3 декабря на платформе Prozorro.Продажи.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

В рамках нового предложения на аукционы выставили следующие объекты:

Ивано-Франковск: помещение площадью 205,3 кв. м под книжный магазин со стартовой арендной платой 12,644 тыс. грн в месяц. Еще одно помещение площадью 12,9 кв. м предназначено для магазина продовольственных товаров без подакцизной продукции. Стартовая цена аренды – 2,829 тыс. грн в месяц.

Ужгород: площадь 482,4 кв. м под заведение питания с возможностью продажи подакцизных товаров. Стартовая арендная плата составляет 211,503 тыс. грн. в месяц.

Винница: помещение площадью 434,6 кв. м для заведения питания с возможностью продажи подакцизных товаров. Стартовая арендная плата – 180,932 тыс. грн в месяц.

Львов: киоск площадью 12,8 кв. м на первом перроне для продажи непродовольственных товаров. Стартовая арендная плата составляет 26,636 тыс. грн. в месяц.

Все торги запланированы на 3 декабря на электронной площадке Prozorro.Продажи.

Зачем "Укрзализныця" сдает площади на вокзалах

Привлечение арендаторов является частью программы повышения эффективности Укрзализныци. Компания рассчитывает получать дополнительные доходы от использования коммерческих площадей, а также расширять список услуг для пассажиров.

В частности, на вокзалах планируют развивать торговые и сервисные объекты – от книжных магазинов и продуктовых магазинов до заведений питания.

Укрзализныця приглашает предпринимателей приобщаться к аукционам и предлагать собственные концепции коммерческих сервисов для ж/д вокзалов.

Напомним, ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.