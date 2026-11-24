Ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.

Как пишет Dilo , такие данные приведены в пояснительной записке к проекту приказа Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины по изменению коэффициентов к тарифам на грузовые перевозки.

Деньги от тарифов и повышения окладов

В 2026 году в Украине повысили тарифы на ж/д перевозки. В августе-сентябре это принесло компании дополнительные 2,3 млрд грн без НДС, хотя ожидалось 3,4 млрд грн.

Полученные средства были направлены на пересмотр выплат железнодорожникам. С 1 сентября в компании повысили часовые тарифные ставки и должностные оклады для всех сотрудников, кроме руководящего состава аппарата управления, региональных филиалов и филиалов.

Причины экономии и возможные сокращения

С 1 октября "Укрзализныця" начала сокращать расходы на персонал. Изменения в основном касаются работников аппарата управления и административного персонала. Так компания пытается уменьшить расходы, одновременно сохранив выплаты работникам, непосредственно обеспечивающим работу железной дороги.

Причиной экономии явилось сокращение объемов перевозок и дополнительные расходы из-за российских обстрелов. Компании приходится восстанавливать поврежденную инфраструктуру и подвижной состав, устанавливать мобильные укрытия и вводить дополнительные меры безопасности.

"Внедрение жестких мер экономии связано с резким падением объемов перевозок, дополнительными потребностями в значительных объемах финансирования из-за постоянных вражеских обстрелов и выведения из строя подвижного состава и повреждения инфраструктуры", — говорится в пояснительной записке.

Если финансовое положение компании продолжит ухудшаться, то она может сократить еще около 8 тыс. штатных единиц.

В то же время "Укрзализныци" и дальше нужны средства на ремонт инфраструктуры и подвижного состава, повышение зарплат работникам и погашение долгов. По оценке, приведенной в документе, уже в начале 2027 дефицит средств может достичь критического уровня.

ранее сообщалось, что " Укрзализныця" повысила зарплаты работникам в среднем на 15%. Для машинистов рост составил 20%, а минимальная индексация – 10%. В то же время из-за оптимизации работы часть железнодорожников пока не ощутила повышения.