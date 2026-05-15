Когда исчезает связь, ее подхватывает космос: как "Киевстар" переносит телеком на орбиту. Выводы BWS 2026

Идея космоса на бизнес-сцене обычно звучит как метафора. Но в этот раз – буквально. Устойчивость связи становится главным фактором для бизнеса, особенно когда наземная инфраструктура может временно выходить из строя.

На этом фоне одним из ключевых выступлений Business Wisdom Summit 2026 была презентация директора по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар" Ильи Польшакова.

В центре презентации – партнерство "Киевстар" с Starlink и запуск Direct to Cell – технологии, позволяющей обычному смартфону ловить сигнал прямо с орбиты. Без дополнительных устройств. Без настроек. Единственное условие – открытое небо.

"Эта технология обеспечит связь в те моменты, когда она так нужна – за городом, в путешествии или посреди гор", – рассказал Илья.

От наземных сетей до орбитальной инфраструктуры: почему телеком выходит в космос

Настоящий фокус этой истории не в технологии как таковой, а в том, как она изменяет правила игры. Еще несколько десятков лет назад запуск одного килограмма на орбиту стоил 100 тысяч долларов. Сегодня – примерно сто долларов. Этот обвал стоимости открыл дверь в новую инфраструктуру – не наземную, а орбитальную. И именно она, по словам Польшакова, становится ответом на вызов современного украинского телеком-рынка – зоны без наземного покрытия, что в первую очередь связано с обстрелами критической инфраструктуры. Также речь идет об отдаленных регионах, сложных погодных условиях или перебоях в работе сети. В таких случаях спутниковая связь становится резервным решением для украинцев, потому что не зависит от наземных базовых станций связи. Его работу обеспечивают спутники Starlink Direct to Cell, фактически исполняющие роль мобильных башен в космосе.

"Вся наземная сеть может быть подвергнута определенным вызовам, таким как блэкауты и другие кризисы", – говорит Илья Польшаков.

Starlink Direct to Cell и новая логика связи: когда смартфон работает вне покрытия наземной мобильной сети

В данной новой действительности спутниковая связь уже не экзотика для экспедиций, а страховка для каждого юзера и бизнеса. "Киевстар" первым в мире открыл доступ к тестированию спутниковых SMS без ограничений для всей своей 4G-базы. Результат – более 5 миллионов пользователей и миллионы сообщений за считанные месяцы.

"Мы хотим помочь всем нашим абонентам иметь новый уровень устойчивости", – объясняет Илья Польшаков.

И эта устойчивость уже выходит за пределы просто уведомлений. Следующий шаг – передача данных в режиме Light Data через спутник, а затем полноценный цифровой экомир: банкинг, сервисы, коммуникации, которые работают даже тогда, когда все остальное – нет.

Фактически речь идет о новой логике: связь больше не является сервисом, становится средой, в которой существует бизнес.

Рынок спутниковой связи: между обещаниями и работающими системами

Несмотря на громкие новости, рынок остается неровным. Десятки тысяч заявленных спутников – это пока в основном планы. Действенную инфраструктуру имеют единицы.

"Разрыв между анонсами на бумаге и реальной технологией очень велик. Именно поэтому партнерство с игроком, уже имеющим работающую сеть и проверенную в чрезвычайных ситуациях технологию, стало ключевым решением для компании", – подытожил Илья Польшаков.

То, что еще вчера было резервной технологией на всякий случай, постепенно становится частью базовой инфраструктуры. Спутниковая связь перестает быть альтернативой и превращается во второй уровень реальности, подхватывающий коммуникацию, когда классическая сеть временно недоступна.

И главное: в этой гонке выигрывает не тот, кто больше анонсирует, а тот, кто уже работает. Как показывает кейс "Киевстар", ставка на реальные технологии, а не обещания может быстро перевести космос с презентаций в повседневный опыт пользователя и бизнеса.