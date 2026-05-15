Коли зникає зв’язок, його підхоплює космос: як "Київстар" переносить телеком на орбіту. Висновки BWS 2026

Ідея космосу на бізнес-сцені зазвичай звучить як метафора. Але цього разу – буквально. Стійкість зв’язку стає головним фактором для бізнесу, особливо коли наземна інфраструктура може тимчасово виходити з ладу.

На цьому тлі одним із ключових виступів Business Wisdom Summit 2026 була презентація директора з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстар" Іллі Польшакова.

У центрі презентації – партнерство "Київстар" зі Starlink і запуск Direct to Cell – технології, яка дозволяє звичайному смартфону ловити сигнал прямо з орбіти. Без додаткових пристроїв. Без налаштувань. Єдина умова – відкрите небо.

"Ця технологія забезпечить зв’язок у ті моменти, коли він так потрібен – за містом, у подорожі чи посеред гір", – розповів Ілля.

Від наземних мереж до орбітальної інфраструктури: чому телеком виходить у космос

Справжній фокус цієї історії не у технології як такій, а в тому, як вона змінює правила гри. Ще кілька десятків років тому запуск одного кілограма на орбіту коштував 100 тисяч доларів. Сьогодні – приблизно сто доларів. Цей обвал вартості відкрив двері до нової інфраструктури – не наземної, а орбітальної. І саме вона, за словами Польшакова, стає відповіддю на виклик сучасного українського телеком-ринку – зони без наземного покриття, що насамперед пов’язано з обстрілами критичної інфраструктури. Також ідеться про віддалені регіони, складні погодні умови або перебої в роботі мережі. У таких випадках супутниковий зв’язок стає резервним рішенням для українців, адже не залежить від наземних базових станцій зв’язку. Його роботу забезпечують супутники Starlink Direct to Cell, які фактично виконують роль мобільних веж у космосі.

"Вся наземна мережа може бути піддана певним викликам, як-от блекаути та інші кризи", – говорить Ілля Польшаков.

Starlink Direct to Cell і нова логіка зв’язку: коли смартфон працює поза покриттям наземної мобільної мережі

У цій новій реальності супутниковий зв’язок вже не екзотика для експедицій, а страховка для кожного користувача і бізнесу. "Київстар" першим у світі відкрив доступ до тестування супутникових SMS без обмежень для всієї своєї 4G-бази. Результат – понад 5 мільйонів користувачів і мільйони повідомлень за лічені місяці.

"Ми хочемо допомогти всім нашим абонентам мати новий рівень стійкості", – пояснює Ілля Польшаков.

І ця стійкість вже виходить за межі просто повідомлень. Наступний крок – передавання даних в режимі Light Data через супутник, а згодом повноцінний цифровий екосвіт: банкінг, сервіси, комунікації, які працюють навіть тоді, коли все інше – ні.

Фактично йдеться про нову логіку: зв’язок більше не є сервісом, він стає середовищем, у якому існує бізнес.

Ринок супутникового зв’язку: між обіцянками і працюючими системами

Попри гучні анонси, ринок залишається нерівним. Десятки тисяч заявлених супутників – це поки що переважно плани. Дієву інфраструктуру мають одиниці.

"Розрив між анонсами на папері та реальною технологією дуже великий. Саме тому партнерство з гравцем, який уже має працюючу мережу та перевірену в надзвичайних ситуаціях технологію, стало ключовим рішенням для компанії", – підсумував Ілля Польшаков.

Те, що ще вчора було резервною технологією про всяк випадок, поступово стає частиною базової інфраструктури. Супутниковий зв’язок перестає бути альтернативою і перетворюється на другий рівень реальності, який підхоплює комунікацію, коли класична мережа тимчасово недоступна.

І головне: у цих перегонах виграє не той, хто більше анонсує, а той, хто вже працює. Як показує кейс "Київстар", ставка на реальні технології, а не обіцянки, може швидко перевести космос із презентацій у повсякденний досвід користувача і бізнесу.