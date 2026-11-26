По итогам 2025 года в Едином государственном реестре деклараций подано 2 861 декларацию с упоминанием о криптовалюте, что на 16% больше, чем в 2024 году, когда таких документов насчитывалось 2 468. В целом за прошлый год декларанты подали 654 159 деклараций срока – 1 апреля 2026 года, а еще шесть деклараций закрыли по публичному доступу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Опендатабот".

Наиболее активно цифровые активы декларировали представители Национальной полиции, на которых приходится 548 деклараций или 19,2% от общего количества, а также работники прокуратуры (358 деклараций или 12,5%), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240 деклараций или 8,4%), представители судебной системы (22 (198 деклараций или 6,9%).

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту указали 16 парламентариев из 391, что составляет около 4%, тогда как в региональном разрезе более четверти всех криптодеклараций подали в Киеве (820 документов), за которым следуют Киевщина (277), Днепропетровщина (215), Харьковщина (20).

Крупнейшие криптопортфели чиновников в биткоинах, эфире и стейблкоинах

Рекордсменом по объему задекларированных биткоинов и эфира стал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр, указавший 100 BTC оценочной стоимостью 278,8 миллиона гривен по состоянию на 10 июня 2026 года и 1 000 ETH почти на 74 миллиона гривен.

Второе место в обоих рейтингах занимают соответственно председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко с 80 BTC на сумму около 223 миллионов гривен и представитель департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова со 130 ETH на 9,6 миллиона гривен. BTC более чем на 55,7 миллиона гривен, тогда как третье место по объему эфира заняла представительница Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук из 100 ETH на сумму около 7,4 миллиона гривен.

В категории криптодолларов (USDT) самые большие сбережения задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош — более 1,019 миллиона USDT, что эквивалентно почти 46 миллионам гривен.

Вторую позицию среди владельцев стейблкоинов занял депутат Одесского районного совета Павел Шандра с 719 тысячами USDT на сумму свыше 32,4 миллиона гривен, а третью — директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, задекларировавший 647 тысяч USDT стоимостью более 29,1 миллиона гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла легализацию рынка криптовалют в Украине. Соответствующий законопроект №10225-д определяет правила налогообложения операций с цифровыми активами, а новые нормы должны заработать с июля 2027 года.