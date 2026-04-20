Рост количества ФЛП не свидетельствует о стремительном восстановлении экономики – Гетманцев

Число физических лиц-предпринимателей в Украине с начала 2026 года возросло на 11 297. Всего собственное дело за этот период возбудили 63 920 человек. Однако рост количества ФЛП сам по себе не свидетельствует о стремительном восстановлении экономики или бизнес-буме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, такая динамика скорее отражает структурные изменения на рынке, в частности развитие цифровых сервисов и изменение форматов занятости.

Речь идет о ситуации, когда часть экономической активности переходит в малый бизнес, самозанятость или онлайн-сегмент. Это особенно актуально в условиях войны, релокации компаний и перестройки рынка труда.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что упрощенная система налогообложения нередко используется крупным бизнесом для минимизации налогов из-за дробления деятельности на отдельные ФЛПы. Именно поэтому, по его словам, государство должно усиливать борьбу со схемами, не оказывая давления на легальный малый бизнес.

Для экономики это означает, что количество новых ФЛП следует оценивать не только как положительный сигнал, а индикатор трансформации бизнес-среды. Ключевым показателем будет не число регистраций, а способность малого бизнеса работать стабильно, создавать рабочие места и платить налоги.

Заметим, более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в 2025 году. Всего 302 тысяч предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой ФЛП создает рабочие места.