Зростання кількості ФОПів не свідчить про стрімке відновлення економіки – Гетманцев

Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні з початку 2026 року зросла на 11 297. Загалом власну справу за цей період розпочали 63 920 осіб. Однак зростання кількості ФОПів саме по собі не свідчить про стрімке відновлення економіки чи бізнес-бум.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, така динаміка, скоріше, відображає структурні зміни на ринку, зокрема розвиток цифрових сервісів та зміну форматів зайнятості.

Йдеться про ситуацію, коли частина економічної активності переходить у малий бізнес, самозайнятість або онлайн-сегмент. Це особливо актуально в умовах війни, релокації компаній та перебудови ринку праці.

Водночас Гетманцев наголосив, що спрощена система оподаткування нерідко використовується великим бізнесом для мінімізації податків через дроблення діяльності на окремі ФОПи. Саме тому, за його словами, держава має посилювати боротьбу зі схемами, не створюючи тиску на легальний малий бізнес.

Для економіки це означає, що кількість нових ФОПів варто оцінювати не лише як позитивний сигнал, а як індикатор трансформації бізнес-середовища. Ключовим показником залишатиметься не число реєстрацій, а здатність малого бізнесу працювати стабільно, створювати робочі місця та сплачувати податки.

Зауважимо, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.