Коллапс на Дунае: у румынского канала застряли десятки судов в порты Украины

Возле Сулинского канала в территориальных водах Румынии образовалась масштабная пробка из 50–60 судов, ожидающих прохода в украинские дунайские порты. Часть флота простаивает в очереди больше недели.

Как пишет Delo.ua, об этом Latifundist.com рассказала операционная менеджер компании "Авалон" Екатерина Кононенко.

"Уже более 50, фактически под 60. Они скопились в территориальных водах Румынии, ближе чем в 12 милях от побережья, и ожидают прохода по Сулинскому каналу к украинским портам. Многие суда стоят неделю, некоторые — даже дольше", — рассказала она.

Ситуация накалилась после остановки украинских глубоководных портов, из-за чего фрахтователи начали массово переориентировать грузопотоки на Дунай.

Дефицит лоцманов

Проблема возникла после того, как количество судов превысило критическую отметку в 20 единиц.

По словам Кононенко, ключевым узким местом остается дефицит румынских лоцманов, привлечь украинских специалистов на этом участке невозможно.

Дополнительно, процесс тормозит медленная работа оформительской комиссии в Сулине, куда входят пограничники, медики и другие службы. Оформление одного судна длится от одного до двух часов.

Ситуацию усугубляет и приоритетный пропуск отдельных категорий товаров (например, судов с живым скотом), а также непрозрачность списков на проход для судовых агентов.

Логистика стремительно дорожает

Задержки привели к существенному росту сопутствующих расходов. Для судна дедвейтом около 6 тыс. тонн суточный демередж рос с $4 тыс. до $6–7 тыс. Все дополнительные расходы бизнес вынужден закладывать в финальную стоимость логистики.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис напоминает события 2022 года, когда дунайское направление столкнулось с первым всплеском нагрузки.

Несмотря на приобретенный опыт, эффективная координация между украинскими и румынскими администрациями до сих пор не налажена.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.