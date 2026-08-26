Колапс на Дунаї: біля румунського каналу застрягли десятки суден до портів України

Біля Сулінського каналу в територіальних водах Румунії утворився масштабний затор із 50–60 суден, які очікують на прохід до українських дунайських портів. Частина флоту простоює в черзі понад тиждень.

Як пише Delo.ua, про це Latifundist.com розповіла операційна менеджерка компанії "Авалон" Катерина Кононенко.

"Уже понад 50, фактично під 60. Вони скупчилися в територіальних водах Румунії, ближче ніж за 12 миль від узбережжя, й очікують проходу Сулінським каналом до українських портів. Багато суден стоять тиждень, деякі — навіть довше", — розповіла вона.

Ситуація загострилася після зупинки українських глибоководних портів, через що фрахтувальники почали масово переорієнтовувати вантажопотоки на Дунай.

Дефіцит лоцманів

Проблема виникла після того, як кількість суден перевищила критичну позначку у 20 одиниць.

За словами Кононенко, ключовим вузьким місцем залишається дефіцит румунських лоцманів, залучити українських фахівців на цій ділянці неможливо.

Додатково процес гальмує повільна робота оформлювальної комісії в Суліні, куди входять прикордонники, медики та інші служби. Оформлення одного судна триває від однієї до двох годин.

Ситуацію ускладнює й пріоритетний пропуск окремих категорій товарів (наприклад, суден із живою худобою), а також непрозорість списків на прохід для суднових агентів.

Логістика стрімко дорожчає

Затримки призвели до суттєвого зростання супутніх витрат. Для судна дедвейтом близько 6 тис. тонн добовий демередж зростав із $4 тис. до $6–7 тис. Усі додаткові видатки бізнес змушений закладати у фінальну вартість логістики.

Експерти зазначають, що нинішня криза нагадує події 2022 року, коли дунайський напрямок зіткнувся з першим сплеском навантаження.

Попри набутий досвід, ефективну координацію між українськими та румунськими адміністраціями досі не налагоджено.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.