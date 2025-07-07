Коллапс в российских аэропортах нанес в 20 млрд рублей убытков: Путин уволил министра транспорта

В выходные 5-6 июля в российских аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино были отменены отправка и прием рейсов. Такой транспортный коллапс оценивается в 20 млрд рублей убытков. Поэтому российский диктатор Владимир Путин на фоне ситуации уволил министра транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что московское Шереметьево, петербургское Пулково и Стригино Нижнего Новгорода упразднили более 250 рейсов, а более 270 были задержаны.

За данным " Росавиации", начиная с 5 июля и до утра 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы перенаправили 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. За помощью из-за отмены и задержки рейсов обратились почти полмиллиона человек.

По состоянию на вечер воскресенья, 6 июля, вообще не обслуживали рейсы пять аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково), Тамбов (Донское).

По состоянию на утро 7 июля отмененных рейсов в российских аэропортах нет, в то же время более 150 рейсов задерживаются более чем на два часа.

Одни сутки отмененных рейсов для трех аэропортов составляют по меньшей мере 3,9–5,9 млрд рублей убытков. В то же время уход одного борта на запасной аэродром стоит 1,5-2 млн рублей в четыре часа.

"Объем дополнительных расходов авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране в сутки может достигать в среднем 20 млрд руб., оценивает эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков", – заявил в комментарии российскому "Ъ".

На этом фоне Путин 7 июля уволил министра транспорта России Романа Старовойта, занимавшего должность с мая 2024 года.

Гражданская авиация в РФ на грани коллапса

Военная разведка Украины осуществила успешную киберспецоперацию, во время которой получила большой объем закрытых служебных документов "Росавиации", свидетельствующих о том, что западные санкции ускоряют авиаколлапс РФ.

Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. За неимением мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют без соответствующей сертификации.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму в РФ, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. В РФ пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.