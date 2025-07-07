Колапс у російських аеропортах наніс у 20 млрд рублів збитків: Путін звільнив міністра транспорту

Протягом вихідних 5-6 липня у російських аеропортах Шереметьєво, Пулково та Стригино були скасовані відправлення та прийом рейсів. Такий транспортний колапс оцінюють у 20 млрд рублів збитків. Через це російський диктатор Володимир Путін на тлі ситуації звільнив міністра транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що московське Шереметьєво, петербурзьке Пулково та Стригино Нижнього Новгорода скасували понад 250 рейсів, а більше 270 були затримані.

За даними "Росавіації", починаючи з 5 липня і до ранку 7 липня авіакомпанії скасували 485 рейсів, на запасні аеродроми перенаправили 88 рейсів, було затримано на виліт і приліт 1,9 тис. рейсів, оформлено 43 тис. вимушених повернень квитків. За допомогою через скасування та затримку рейсів звернулися майже пів мільйона осіб.

Станом на вечір неділі, 6 липня, взагалі не обслуговували рейси п'ять аеропортів: Іваново ("Южный"), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург ("Пулково"), Тамбов ("Донское").

Станом на ранок 7 липня скасованих рейсів в російських аеропортах немає, водночас понад 150 рейсів затримуються на понад дві години.

Одна доба скасованих рейсів для трьох аеропортів становить щонайменше 3,9–5,9 млрд рублів збитків. Водночас відхід одного борту на запасний аеродром коштує 1,5-2 млн рублів на чотири години.

"Обсяг додаткових витрат авіакомпаній у зв'язку з віяловими збоями розкладу по всій країні за добу може досягати в середньому 20 млрд руб., оцінює експерт компанії EXPO.UAV Дмитро Дациков", – заявив у коментарі російському "Коммерсанту".

На цьому тлі Путін 7 липня звільнив міністра транспорту Росії Романа Старовойта, який обіймав посаду з травня 2024 року.

Цивільна авіація в РФ на межі колапсу

Воєнна розвідка України здійснила успішну кіберспецоперацію, під час якої здобула великий обсяг закритих службових документів "Росавіації", які свідчать про те, що західні санкції прискорюють авіаколапс РФ.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в РФ, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. В РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.