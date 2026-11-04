Комитет Рады поддержал законопроект о регулировании крипторынка

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №10225-д, который должен установить правила работы рынка виртуальных активов в Украине, в частности, требования к его участникам и механизм налогообложения операций с криптоактивами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Даниила Гетманцева.

Законопроект определяет правила деятельности на рынке виртуальных активов и распределяет полномочия между государственными регуляторами.

Отдельный блок документа касается требований компаний, которые будут работать с криптоактивами. В частности, предполагается повышение прозрачности их деятельности и разграничение собственных активов компаний и их клиентов.

По словам Гетманцева, эти нормы должны ужесточить защиту пользователей и повысить доверие к легальному рынку виртуальных активов.

Как будут облагать налогом криптоактивы

Законопроект также регулирует налогообложение операций с виртуальными активами.

В редакции, принятой Верховной Радой за основу в сентябре 2025 года, для физлиц предлагалось облагать именно прибыль — разницу между доходом от продажи криптоактива и расходами на его приобретение.

Тогда предполагалось применять 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В то же время обмен одного виртуального актива на другой не должен считаться налогооблагаемой операцией.

Документ должен сформировать правовую основу для работы криптобирж и других поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Следующим этапом должно стать голосование Верховной Рады во втором чтении и целом.

Напомним, парламент поддержал законопроект в первом чтении еще 3 сентября 2025 года. За него тогда проголосовали 246 народных депутатов. До второго чтения документ существенно дорабатывали, в частности, по модели регулирования, требованиям к участникам рынка и налогообложению операций с криптоактивами.