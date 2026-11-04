Комітет Ради підтримав законопроєкт про регулювання крипторинку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який має встановити правила роботи ринку віртуальних активів в Україні, зокрема вимоги до його учасників та механізм оподаткування операцій із криптоактивами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Данила Гетманцева.

Законопроєкт визначає правила діяльності на ринку віртуальних активів та розподіляє повноваження між державними регуляторами.

Окремий блок документа стосується вимог до компаній, які працюватимуть із криптоактивами. Зокрема, передбачається підвищення прозорості їхньої діяльності та розмежування власних активів компаній і коштів їхніх клієнтів.

За словами Гетманцева, ці норми мають посилити захист користувачів і підвищити довіру до легального ринку віртуальних активів.

Як оподатковуватимуть криптоактиви

Законопроєкт також врегульовує оподаткування операцій із віртуальними активами.

У редакції, яку Верховна Рада ухвалила за основу у вересні 2025 року, для фізосіб пропонувалося оподатковувати саме прибуток — різницю між доходом від продажу криптоактиву та витратами на його придбання.

Тоді передбачалося застосовувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Водночас обмін одного віртуального активу на інший не мав вважатися оподатковуваною операцією.

Документ також має сформувати правову основу для роботи криптобірж та інших постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

Наступним етапом має стати голосування Верховної Ради у другому читанні та в цілому.

Нагадаємо, парламент підтримав законопроєкт у першому читанні ще 3 вересня 2025 року. За нього тоді проголосували 246 народних депутатів. До другого читання документ суттєво доопрацьовували, зокрема щодо моделі регулювання, вимог до учасників ринку та оподаткування операцій із криптоактивами.