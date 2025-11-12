Комитет ВР рекомендовал продлить сроки внедрения реформы "е-Акциз"

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту отсрочить внедрение электронной системы обращения акцизных товаров ("е-Акциз").

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы комитета Даниила Гетманцева.

По его словам, запуск системы, сорванный Минцифрой в этом году, перенесен на 1 ноября 2026 года. Это, по его мнению, задерживает детенизацию рынков табака и алкоголя.

"Рекомендовали ВР продлить сроки введения реформы "е-Акциз", сорванной Минцифрой в этом году. Срок перенесен на 1.11.26 года, а значит и детенизация рынков табака и алкоголя тормозится. Убежден, что так будет происходить, пока чиновник не будет нести персональную".

Народные депутаты также рекомендовали Кабинету министров рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба, отвечающего за внедрение "е-Акциза", из-за срыва запуска электронной системы для алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет.

Гетманцев подчеркнул, что профильный комитет ожидает от правительства конкретного решения по этому вопросу.

Что известно об "е-Акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.