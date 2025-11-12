Комітет ВР рекомендував продовжити терміни впровадження реформи "е-Акциз"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту відтермінувати впровадження електронної системи обігу акцизних товарів ("е-Акциз").

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови комітету Данила Гетманцева.

За його словами, запуск системи, який було зірвано Мінцифрою цього року, перенесено на 1 листопада 2026 року. Це, на його думку, затримує детінізацію ринків тютюну та алкоголю.

"Рекомендували ВР продовжити строки запровадження реформи "е-Акциз", зірваної Мінцифрою цього року. Термін перенесений на 1.11.26 року, а отже і детінізація ринків тютюну та алкоголю гальмується. Переконаний, що так буде відбуватися, доки чиновник не буде нести персональну відповідальність за власну бездіяльність", — зазначив Гетманцев.

Народні депутати також рекомендували Кабінету міністрів розглянути питання про дисциплінарну відповідальність першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба, який відповідає за впровадження "е-Акцизу", через зрив запуску електронної системи для алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет.

Гетманцев наголосив, що профільний комітет очікує від уряду конкретного рішення щодо цього питання.

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року. Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.