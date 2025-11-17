В каких отраслях чаще всего открывают и закрывают компании в Украине

В третьем квартале 2025 г. в Украине наблюдалась умеренная, но стабильная динамика развития предпринимательства. Наиболее активно бизнесы регистрировались в области оптовой торговли. Наибольшее количество новых компаний появилось в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YC.Market

Какой бизнес чаще всего открывается в Украине

В третьем квартале 2025 года украинский бизнес активно регистрировали в сфере оптовой торговли — 2971 новая компания . На втором месте – информационные технологии с 2586 новозарегистрированными компаниями, что отражает продолжение ИТ-экспансии даже в условиях военного времени. Замыкает тройку сектор операций с недвижимостью – 2214 новых регистраций бизнесов.

В топ 5 также вошли транспорт и логистика (1943 г. компании) и строительство (1885 компаний), что свидетельствует об оживлении в сферах перевозок и строительства. Далее сельское хозяйство (1565), другие услуги (1131), розничная торговля (1089), пищевая промышленность (843) и машиностроение (725).

Какой бизнес чаще всего закрывается в Украине

Впрочем, именно оптовая торговля стала лидером по количеству прекращенных бизнесов — в третьем квартале таких было 388. Аналитики объясняют это высокой мобильностью рынка: компании быстро открываются, но так же быстро могут и закрываться.

Значительное количество прекращений зафиксировано также в сфере операций с недвижимостью, сельском хозяйстве и среди застройщиков - отраслях, где сезонность и влияние военных факторов особенно ощутимы.

Региональное и гендерное распределение

В третьем квартале 2025 года наибольшее количество новых компаний было зарегистрировано в Киеве - 2805. Столица традиционно удерживает лидерство по предпринимательской активности. Высокую динамику также демонстрирует и Львовская область – 660 компаний. Замыкают пятерку лидеров Днепропетровской (563), Киевской (504) и Одесской (452) области. Эти регионы формируют ядро экономической активности страны, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности и общие вызовы для бизнеса.

Наименьшее количество новых регистраций компаний зафиксировано в Донецкой (14 компаний), Херсонской (15), Черниговской (70), Черновицкой (88) и Сумской (92) областях. Это свидетельствует о существенных региональных отличиях в темпах предпринимательского обновления, обусловленных как военными действиями, так и логистическими и инфраструктурными ограничениями.

Интересные тенденции проявились и в гендерном делении. По данным YC.Market, в третьем квартале женщины основали почти треть всех новых компаний – 31,5%. Хотя эта доля растет, она все еще существенно уступает доле мужчин.

В то же время мужчины являются основателями 5189 компаний, что соответствует 68,5%.

В то же время, аналитики отмечают пропорциональность между долей женских и мужских бизнесов как среди новых, так и среди прекращенных компаний — это может свидетельствовать о примерно одинаковой стабильности предприятий независимо от пола их руководителя.

По данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.

Благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процесс регистрации, внесение изменений и закрытие ФЛП. За время работы сервиса более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП онлайн.