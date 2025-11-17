В яких галузях найчастіше відкривають та закривають компанії в Україні

У третьому кварталі 2025 року в Україні спостерігалася помірна, але стабільна динаміка розвитку підприємництва. Найбільш активно бізнеси реєструвалися в галузі оптової торгівлі. Найбільша кількість нових компаній з’явилася у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YC.Market

Який бізнес найчастіше відкривається в Україні

У третьому кварталі 2025 року український бізнес найактивніше реєстрували у сфері оптової торгівлі — 2971 нова компанія. На другому місці — інформаційні технології з 2586 новозареєстрованими компаніями, що відображає продовження ІТ-експансії навіть в умовах воєнного часу. Замикає трійку сектор операцій з нерухомістю — 2214 нових реєстрацій бізнесів.

У топ 5 також увійшли транспорт і логістика (1943 компанії) та будівництво (1885 компаній), що свідчить про пожвавлення у сферах перевезень та будівництва. Далі сільське господарство (1565), інші послуги (1131), роздрібна торгівля (1089), харчова промисловість (843) та машинобудування (725).

Який бізнес найчастіше закривається в Україні

Втім, саме оптова торгівля стала й лідером за кількістю припинених бізнесів — у третьому кварталі таких було 388. Аналітики пояснюють це високою мобільністю ринку: компанії швидко відкриваються, але так само швидко можуть і закриватися.

Значна кількість припинень зафіксована також у сфері операцій з нерухомістю, сільському господарстві та серед забудовників — галузях, де сезонність і вплив воєнних факторів особливо відчутні.

Регіональний та гендерний розподіл

У третьому кварталі 2025 року найбільшу кількість нових компаній було зареєстровано у Києві — 2805. Столиця традиційно утримує лідерство за підприємницькою активністю. Високу динаміку також демонструє і Львівська область – 660 компаній. Замикають пʼятірку лідерів Дніпропетровська (563), Київська (504) та Одеська (452) області. Ці регіони формують ядро економічної активності країни, попри складну безпекову ситуацію та загальні виклики для бізнесу.

Натомість найменше нових реєстрацій компаній зафіксовано в Донецькій (14 компаній), Херсонській (15), Чернігівській (70), Чернівецькій (88) та Сумській (92) областях. Це свідчить про суттєві регіональні відмінності у темпах підприємницького відновлення, зумовлені як воєнними діями, так і логістичними та інфраструктурними обмеженнями.

Цікаві тенденції проявилися й у гендерному розподілі. За даними YC.Market, у третьому кварталі жінки заснували майже третину всіх нових компаній — 31,5%. Хоча ця частка зростає, вона все ще суттєво поступається частці чоловіків.

Натомість чоловіки є засновниками 5189 компаній, що відповідає 68,5%.

Водночас аналітики відзначають пропорційність між часткою жіночих і чоловічих бізнесів як серед нових, так і серед припинених компаній — це може свідчити про приблизно однакову стабільність підприємств незалежно від статі їхнього керівника.

За даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП. За час роботу сервісу понад 900 тисяч українців відкрили ФОП онлайн.