Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания Мазепы запустила сеть распределенной генерации Encraft на 18,4 МВт

Игорь Мазепа объявил об официальном запуске первой очереди проекта Encraft
Игорь Мазепа объявил об официальном запуске первой очереди проекта Encraft

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа объявил об официальном запуске первой очереди проекта Encraft — сети объектов распределенной генерации и систем хранения энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Мазепы.

Вчера начал работу первый из восьми газопоршневых генераторов. В течение двух недель все они приступят к генерации электроэнергии.

Первые 18,4 МВт газопоршневых электростанций готовы к коммерческой работе. Электроэнергия станет продаваться в сеть уже сегодня.

Инвестиции в первую очередь составили около 15 млн. евро. Большая часть закрыта собственным капиталом Concorde Capital, остальные — средства частных инвесторов.

Расширение проекта продолжается. К концу 2026 года Encraft планирует запуск еще 60 МВт/240 МВтч мощностей хранения энергии по всей Украине. Инвестиции во вторую очередь составляют около 35 млн. евро.

"Спасибо за доверие всем присоединившимся к нам инвесторам и приглашаем новых инвесторов присоединиться ко второй очереди Encraft", — написал Игорь Мазепа.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа   начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 года по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа из-за оффшорной компании "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко.

Напомним,   по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой   распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.

Автор:
Татьяна Гойденко