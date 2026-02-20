Компания Мазепы запустила сеть распределенной генерации Encraft на 18,4 МВт

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа объявил об официальном запуске первой очереди проекта Encraft — сети объектов распределенной генерации и систем хранения энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Мазепы.

Вчера начал работу первый из восьми газопоршневых генераторов. В течение двух недель все они приступят к генерации электроэнергии.

Первые 18,4 МВт газопоршневых электростанций готовы к коммерческой работе. Электроэнергия станет продаваться в сеть уже сегодня.

Инвестиции в первую очередь составили около 15 млн. евро. Большая часть закрыта собственным капиталом Concorde Capital, остальные — средства частных инвесторов.

Расширение проекта продолжается. К концу 2026 года Encraft планирует запуск еще 60 МВт/240 МВтч мощностей хранения энергии по всей Украине. Инвестиции во вторую очередь составляют около 35 млн. евро.

"Спасибо за доверие всем присоединившимся к нам инвесторам и приглашаем новых инвесторов присоединиться ко второй очереди Encraft", — написал Игорь Мазепа.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 года по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа из-за оффшорной компании "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2026 года суммарная мощность введенной в эксплуатацию газовой распределенной генерации достигла 1,4 ГВт с начала полномасштабного вторжения. Только за первый месяц текущего года было добавлено 192 МВт новых мощностей.