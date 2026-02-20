Компанія Мазепи запустила мережу розподіленої генерації Encraft на 18,4 МВт

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив про офіційний запуск першої черги проєкту Encraft — мережі об'єктів розподіленої генерації та систем зберігання енергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мазепи.

Вчора почав роботу перший з восьми газопоршневих генераторів. Протягом двох тижнів усі вони розпочнуть генерацію електроенергії.

Перші 18,4 МВт газопоршневих електростанцій готові до комерційної роботи. Електроенергія почне продаватися в мережу вже сьогодні.

Інвестиції в першу чергу склали близько 15 млн євро. Більшу частину закрито власним капіталом Concorde Capital, решта — кошти приватних інвесторів.

Розширення проєкту триває. До кінця 2026 року Encraft планує запуск ще 60 МВт/240 МВт·год потужностей зберігання енергії по всій Україні. Інвестиції в другу чергу складають близько 35 млн євро.

"Дякуємо за довіру всім інвесторам, які доєдналися до нас, і запрошуємо нових інвесторів приєднатися до другої черги Encraft", — написав Ігор Мазепа.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ "Українська біржа".

На початку 2014 року був членом наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк". З серпня 2014 до 6 липня 2016 Мазепа був членом Наглядової ради ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Колишній співвласник латвійського представництва Приватбанку. Мазепа через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd" (що входила до Concorde) володів 8,5 % банку. Цей банк, окрім іншого, займався відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Віктора Януковича, після втечі якого увійшов до команди Петра Порошенка, де відповідав за угоди з купівлі державних активів. Одним з найбільших процесів переведення держактивів у власність Порошенка за допомогою Мазепи є приватизація "Укрспирту".

Також Мазепа був одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2026 року сумарна потужність введеної в експлуатацію газової розподіленої генерації сягнула 1,4 ГВт від початку повномасштабного вторгнення. Лише за перший місяць поточного року було додано 192 МВт нових потужностей.