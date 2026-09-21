Концессия железнодорожных вокзалов: Киев, Львов и Одесса вошли в портфель проектов

Вокзальные комплексы в Киеве, Львове и Одессе могут быть переданы в концессию в рамках проектов государственно-частного партнерства. Они вошли в портфель из 15 приоритетных транспортных и инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Концессия железнодорожных вокзалов

Проекты презентовал первый заместитель министра Сергей Деркач во время воркшопа по публично-частному партнерству в рамках "Карпатского саммита С8".

По его словам, масштаб обновления Украины нуждается в привлечении частного капитала. В целом портфель министерства включает 15 приоритетных проектов на разных этапах подготовки.

Отдельно ведомство представило вебсайт для потенциальных инвесторов, где собрана основная информация о проектах государственно-частного партнерства.

Киев: вокзал как мультимодальный хаб

Проект концессии станционного комплекса "Киев-Пассажирский" предполагает не только модернизацию вокзала, но и масштабное развитие близлежащей недвижимости.

Речь идет о реконструкции Центрального и Южного вокзалов общей площадью около 43 тыс. кв. м, а также создание новых офисных, торговых и коммерческих площадей.

В рамках проекта планируется сформировать мультимодальный транспортный хаб, который объединит железнодорожное, городское и пригородное сообщение, в частности Kyiv Boryspil Express.

Ожидается также развитие инклюзивной инфраструктуры и повышение качества обслуживания пассажиров. По оценке министерства, вокзальный комплекс ежегодно обслуживает около 9,8 млн. пассажиров.

Ориентировочный проект CAPEX составляет $126 млн. Следующим этапом должно стать привлечение IFC, актуализация финансовых расчетов и подготовка обновленной концепт-ноты.

Львов: вокзал хотят превратить в "Ворота в ЕС"

Львовский вокзал предлагают развивать как мультимодальный транспортный и коммерческий хаб "Ворота в ЕС".

Проект предусматривает реставрацию вокзального здания площадью более 25,2 тыс. кв. м, а также развитие недвижимости на участке площадью 4,5 га.

В частности, планируется построить торговый центр площадью до 120 тыс. кв. м и паркинг на 760 мест. Также предусмотрен редевелопмент пригородного вокзала, а на следующих этапах – строительство конгресс-центра, гостиницы и офисных помещений.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта уже завершено. Стоимость первого этапа оценивается в $108 млн, всех трех этапов - в $272 млн.

Одесса: два варианта развития вокзала

Для станционного комплекса в Одессе рассматривается два варианта развития.

Первый предполагает строительство торгового центра площадью около 5,5 тыс. кв. м над железнодорожными путями. Проект сложный с инженерной точки зрения, поскольку предполагает создание платформы над путями.

Второй вариант – отель на 73 номера площадью около 3,3 тыс. кв. м с близлежащим паркингом на 37 мест. Министерство допускает сочетание двух концепций.

Ориентировочная стоимость проекта составляет $11,6 млн. Следующие шаги – привлечение IFC, актуализация расчетов и подготовка концепт-ноты.

"Скнилов" станет интермодальным хабом

Отдельный проект в железнодорожном секторе – создание интермодального хаба «Скнилов» во Львовской области на стыке путей европейского стандарта 1435 мм и украинского пути 1520 мм.

Хаб должен включать в себя контейнерную площадку, таможенную зону, склад и пункт перевалки навалочных грузов. Мощность терминала планируется на уровне 1400 TEU, еще 600 TEU — под таможенным контролем.

Предварительное технико-экономическое обоснование уже завершено. Параллельно началась прокладка евроколеи Мостиска - Скнилов за грантовые средства ЕС в размере €73,5 млн.

Ориентировочная стоимость создания хаба – $40 млн. Среди следующих шагов – привлечение IFC, подготовка предыдущего ТЭО и концепт-ноты.

Напомним, "Укрзализныця" намерена передать в аренду два помещения на железнодорожном вокзале в Одессе. Эти площади пока не задействованы для обслуживания пассажиров или нужд самого вокзала.