Концесія залізничних вокзалів: Київ, Львів та Одеса увійшли до портфеля проєктів

Вокзальні комплекси у Києві, Львові та Одесі можуть передати у концесію в межах проєктів державно-приватного партнерства. Вони увійшли до портфеля з 15 пріоритетних транспортних та інфраструктурних проєктів.

Про це інформує Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Концесія залізничних вокзалів

Проєкти презентував перший заступник міністра Сергій Деркач під час воркшопу з питань публічно-приватного партнерства в межах "Карпатського саміту С8".

За його словами, масштаб відновлення України потребує залучення приватного капіталу. Загалом портфель міністерства включає 15 пріоритетних проєктів на різних етапах підготовки.

Окремо відомство презентувало вебсайт для потенційних інвесторів, де зібрана основна інформація про проєкти державно-приватного партнерства.

Київ: вокзал як мультимодальний хаб

Проєкт концесії станційного комплексу "Київ-Пасажирський" передбачає не лише модернізацію вокзалу, а й масштабний розвиток прилеглої нерухомості.

Йдеться про реконструкцію Центрального та Південного вокзалів загальною площею близько 43 тис. кв. м, а також створення нових офісних, торговельних і комерційних площ.

У межах проєкту планують сформувати мультимодальний транспортний хаб, який об’єднає залізничне, міське та приміське сполучення, зокрема Kyiv Boryspil Express.

Очікується також розвиток інклюзивної інфраструктури та підвищення якості обслуговування пасажирів. За оцінкою міністерства, вокзальний комплекс щороку обслуговує близько 9,8 млн пасажирів.

Орієнтовний CAPEX проєкту становить $126 млн. Наступним етапом має стати залучення IFC, актуалізація фінансових розрахунків та підготовка оновленої концепт-ноти.

Львів: вокзал хочуть перетворити на "Ворота до ЄС"

Львівський вокзал пропонують розвивати як мультимодальний транспортний і комерційний хаб "Ворота до ЄС".

Проєкт передбачає реставрацію вокзальної будівлі площею понад 25,2 тис. кв. м, а також розвиток нерухомості на ділянці площею 4,5 га.

Зокрема, планують збудувати торговельний центр площею до 120 тис. кв. м та паркінг на 760 місць. Також передбачено редевелопмент приміського вокзалу, а на наступних етапах - будівництво конгрес-центру, готелю та офісних приміщень.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту вже завершене. Вартість першого етапу оцінюють у $108 млн, усіх трьох етапів - у $272 млн.

Одеса: два варіанти розвитку вокзалу

Для станційного комплексу в Одесі розглядають два варіанти розвитку.

Перший передбачає будівництво торговельного центру площею близько 5,5 тис. кв. м над залізничними коліями. Проєкт є складним з інженерної точки зору, оскільки передбачає створення платформи над коліями.

Другий варіант - готель на 73 номери площею близько 3,3 тис. кв. м із прилеглим паркінгом на 37 місць. Міністерство допускає поєднання двох концепцій.

Орієнтовна вартість проєкту становить $11,6 млн. Наступні кроки — залучення IFC, актуалізація розрахунків та підготовка концепт-ноти.

"Скнилів" стане інтермодальним хабом

Окремий проєкт у залізничному секторі - створення інтермодального хабу «Скнилів» у Львівській області на стику колій європейського стандарту 1435 мм та української колії 1520 мм.

Хаб має включати контейнерний майданчик, митну зону, склад та пункт перевалки навалочних вантажів. Потужність термінала планують на рівні 1400 TEU, ще 600 TEU — під митним контролем.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування вже завершене. Паралельно розпочалося прокладання євроколії Мостиська - Скнилів за грантові кошти ЄС у розмірі €73,5 млн.

Орієнтовна вартість створення хабу - $40 млн. Серед наступних кроків - залучення IFC, підготовка попереднього ТЕО та концепт-ноти.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір передати в оренду два приміщення на залізничному вокзалі в Одесі. Ці площі наразі не задіяні для обслуговування пасажирів чи потреб самого вокзалу.