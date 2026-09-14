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Кондиционер, Wi-Fi и USB: из Львова в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд

УЗ
С 15 сентября Львов и Ужгород соединит обновленный электропоезд.

С 15 сентября на маршруте №835/836 Львов – Ужгород будет курсировать капитально отремонтированный электропоезд ЭПЛ2Т-002. Пассажиры получат мягкие кресла, кондиционирование, Wi-Fi, розетки и USB-порты, крепеж для велосипедов, а также дополнительные удобства для людей с инвалидностью.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

О новом поезде

С 15 сентября на маршруте №835/836 Львов – Ужгород будет курсировать капитально отремонтированный электропоезд ЭПЛ2Т-002. Поезд соединит Львов, Стрый, Сколе, Тухлю, Славско, Воловец, Сваляву, Мукачево и Ужгород.

Электропоезд ЭПЛ2Т-002 был изготовлен в Луганске. После капитального ремонта и модернизации его решили задействовать на одном из самых популярных региональных маршрутов Укрзализныци.

Обновленный состав получил ряд изменений, призванных сделать поездки более комфортными для пассажиров. В вагонах установили мягкие кресла и систему кондиционирования.

Для пассажиров также предусмотрели Wi-Fi, розетки, USB- и Type-C-порты. В поезде обустроили крепеж для велосипедов, а для родителей с маленькими детьми установили пеленочные столики.

В буфетной зоне будет работать торговый автомат, где можно приобрести снеки и напитки.

Позаботились и о доступности поезда. Он оборудован пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Для пассажиров с нарушением зрения предусмотрели навигационные указатели и таблички со шрифтом Брайля.

Модернизация подвижного состава продолжается, несмотря на регулярные обстрелы и повреждения железнодорожной инфраструктуры. Обновление старых электропоездов позволяет использовать их по региональным маршрутам и постепенно повышать комфорт пассажирских перевозок.

Фото 2 — Кондиционер, Wi-Fi и USB: из Львова в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд
Фото 3 — Кондиционер, Wi-Fi и USB: из Львова в Ужгород будет курсировать модернизированный электропоезд

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" объявила тендер на покупку 10 пассажирских вагонов нового поколения.

Автор:
Ольга Опенько

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