Кондиціонер, Wi-Fi та USB: зі Львова до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд

З 15 вересня на маршруті №835/836 Львів - Ужгород курсуватиме капітально відремонтований електропоїзд ЕПЛ2Т-002. Пасажири отримають м’які крісла, кондиціонування, Wi-Fi, розетки та USB-порти, кріплення для велосипедів, а також додаткові зручності для людей з інвалідністю.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

Про новий потяг

Із 15 вересня на маршруті №835/836 Львів - Ужгород курсуватиме капітально відремонтований електропоїзд ЕПЛ2Т-002. Поїзд сполучатиме Львів, Стрий, Сколе, Тухлю, Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево та Ужгород.

Електропоїзд ЕПЛ2Т-002 виготовили в Луганську. Після капітального ремонту та модернізації його вирішили задіяти на одному з популярних регіональних маршрутів Укрзалізниці.

Оновлений склад отримав низку змін, покликаних зробити поїздки комфортнішими для пасажирів. Зокрема, у вагонах встановили м’які крісла та систему кондиціонування.

Для пасажирів також передбачили Wi-Fi, розетки, USB- та Type-C-порти. У поїзді облаштували кріплення для велосипедів, а для батьків із маленькими дітьми встановили сповивальні столики.

У буфетній зоні працюватиме торговельний автомат, де можна буде придбати снеки та напої.

Подбали і про доступність поїзда. Він обладнаний пандусами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Для пасажирів із порушеннями зору передбачили навігаційні вказівники та таблички зі шрифтом Брайля.

Модернізація рухомого складу триває попри регулярні обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Оновлення старих електропоїздів дозволяє використовувати їх на регіональних маршрутах і поступово підвищувати комфорт пасажирських перевезень.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 10 пасажирських вагонів нового покоління.