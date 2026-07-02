Конец стихийным свалкам: Кабмин утвердил жесткие правила для "ничейного" мусора

Кабинет Министров Украины внедряет четкий механизм обнаружения и учета отходов, владельца которых не установлен. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 1 июля 2026 в рамках выполнения требований базового Закона Украины "Об управлении отходами".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Новый порядок призван решить хроническую проблему несанкционированных свалок.

Органам местного самоуправления и местным государственным администрациям (ОГА/ВГА) предоставят дополнительные инструменты для быстрого реагирования на обнаруженные стихийные свалки.

Они будут обязаны принимать такие отходы на надлежащий учет и обеспечивать их дальнейшую обработку в соответствии с экологическим законодательством.

Благодаря принятым изменениям государство рассчитывает получить прозрачный механизм контроля проблемных территорий. По мнению чиновников, это позволит:

существенно уменьшить количество нелегальных свалок в общинах;

снизить риски загрязнения почв, подземных вод и атмосферного воздуха;

улучшить общую экологическую ситуацию в регионах.

Фактически общины получают не только обязанность ликвидировать "ничейный" мусор, но и четкий правовой алгоритм действий, который должен детинизировать сферу обращения с отходами на местах.

Напомним, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами и планирует построить на разных берегах столицы две ТЭЦ, которые смогут использовать мусор в качестве топлива.

Добавим, в Украине введены новые правила для принимающих больших полигонов. объемы отходов Теперь для их работы обязательно интегрированное окружающее разрешение