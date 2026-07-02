Кінець стихійним звалищам: Кабмін затвердив жорсткі правила для "нічийного" сміття

Кабінет Міністрів України впроваджує чіткий механізм виявлення та обліку відходів, власника яких не встановлено. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 1 липня 2026 року в межах виконання вимог базового Закону України “Про управління відходами”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Новий порядок покликаний розв'язати хронічну проблему несанкціонованих сміттєзвалищ.

Органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям (ОДА/ВЦА) нададуть додаткові інструменти для швидкого реагування на виявлені стихійні звалища.

Вони будуть зобов'язані брати такі відходи на належний облік та забезпечувати їхнє подальше оброблення відповідно до екологічного законодавства.

Завдяки ухваленим змінам держава розраховує отримати прозорий механізм контролю за проблемними територіями. На думку урядовців, це дозволить:

суттєво зменшити кількість нелегальних сміттєзвалищ у громадах;

знизити ризики забруднення ґрунтів, підземних вод та атмосферного повітря;

покращити загальну екологічну ситуацію в регіонах.

Фактично, громади отримують не лише обов'язок ліквідовувати "нічийне" сміття, а й чіткий правовий алгоритм дій, що має детінізувати сферу поводження з відходами на місцях.

Нагадаємо, Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами та планує побудувати на різних берегах столиці дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо.

Додамо, в Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл