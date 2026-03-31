Конфликт между главой НБУ и гендиректором "Укрпочты" перешел допустимые пределы: Верховная Рада требует объяснений

На публичный спор главы Национального банка Украины Андрея Пышного и генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского отреагировали в Верховной Раде и требуют объяснений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Личный конфликт между Пышным и Смилянским очевидно перешел допустимые границы. Комитет пригласит объяснения у сторон. Но сам по себе факт поражает", - заметил нардеп.

Что произошло между Смилянским и Пышным

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Смеилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

