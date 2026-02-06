Конкурс по отбору инвестора для порта "Черноморск": обновлена документация и дедлайны

Конкурсная комиссия по отбору инвестора для проекта публично-частного партнерства относительно двух терминалов порта “Черноморск” одобрила изменения в Инструкцию для претендентов и Перечень мониторинговых мероприятий. Соответствующие обновления были утверждены концессиедателем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В результате обновления конкурсной документации продлены сроки на этапе предварительного отбора претендентов. В частности, срок подачи заявок составляет 45 дней со дня публикации обновленной Инструкции для претендентов. Таким образом, конечная дата подачи заявок определена 22 марта 2026 года.

Также продлен срок предоставления пакета документов для проведения мониторинга. Он составляет 75 дней со дня публикации объявления о проведении конкурентного диалога. Конечная дата подачи документов для мониторинга – 4 марта 2026 года.

Ознакомиться с обновленной редакцией Инструкции для соискателей, Перечнем мониторинговых мероприятий и описанием внесенных изменений можно на официальном сайте Министерства развития.

Кроме того, конкурсная комиссия подготовила ответы на вопросы, поступившие от компаний, заинтересованных в участии в конкурсе. Они обнародуются для обеспечения равного доступа всех соискателей к информации и соблюдения прозрачных условий участия.

Напомним, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.