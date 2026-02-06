Конкурс з відбору інвестора для порту "Чорноморськ": оновлено документацію та дедлайни

Конкурсна комісія з відбору інвестора для проєкту публічно-приватного партнерства щодо двох терміналів порту “Чорноморськ” схвалила зміни до Інструкції для претендентів та Переліку моніторингових заходів. Відповідні оновлення надалі були затверджені концесієдавцем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Унаслідок оновлення конкурсної документації продовжено строки на етапі попереднього відбору претендентів. Зокрема, термін подання заявок становить 45 днів з дати публікації оновленої Інструкції для претендентів. Таким чином, кінцевою датою подання заявок визначено 22 березня 2026 року.

Також подовжено строк подання пакета документів для проведення моніторингу. Він становить 75 днів з дати публікації оголошення про проведення конкурентного діалогу. Кінцева дата подання документів для моніторингу — 4 березня 2026 року.

Ознайомитися з оновленою редакцією Інструкції для претендентів, Переліком моніторингових заходів та описом внесених змін можна на офіційному сайті Міністерства розвитку.

Крім того, конкурсна комісія підготувала відповіді на запитання, що надійшли від компаній, зацікавлених в участі у конкурсі. Вони оприлюднюються з метою забезпечення рівного доступу всіх претендентів до інформації та дотримання прозорих умов участі.

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.