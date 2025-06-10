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Контроль качества продуктов питания для ВСУ: Минобороны привлекает Госпродпотребслужбу

питание
Для контроля продовольствия ВСУ приобщили Госпродпотребслужбу

Министерство обороны ужесточает контроль качества пищевых продуктов для Вооруженных сил. Теперь продукция, поставляемая по государственным контрактам, будет проходить дополнительные лабораторные проверки в Госпродпотребслужбе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Качество питания в ВСУ

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) и Госпродпотребслужбой.

Исполнительный директор ДОТ Андрей Созанский подчеркнул, что такой шаг чрезвычайно важен ввиду высокой экспертной способности Госпродпотребслужбы в проведении лабораторных исследований пищевых продуктов.

"В этом году ГОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, наиболее уязвимых к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", — отметил он.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что разветвленная сеть лабораторий ведомства работает в каждом регионе Украины.

"Эти лаборатории осуществляют проверки пищевых продуктов на соответствие нормам безопасности. Сотрудничество с Государственным оператором тыла позволит оперативнее выявлять потенциальные риски и гарантировать надлежащий уровень защиты здоровья наших защитников и защитниц", — заявил он.

Кроме того, на встрече в присутствии глав Центрального управления развития материального обеспечения и Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины МОУ стороны договорились о дальнейших шагах сотрудничества, включающих обмен информацией о методиках исследований в соответствии с современными требованиями, а также готовность лабораторий к проведению необходимых исследований.

Фото 2 — Контроль качества продуктов питания для ВСУ: Минобороны привлекает Госпродпотребслужбу

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Ольга Опенько