Контроль качества продуктов питания для ВСУ: Минобороны привлекает Госпродпотребслужбу

Министерство обороны ужесточает контроль качества пищевых продуктов для Вооруженных сил. Теперь продукция, поставляемая по государственным контрактам, будет проходить дополнительные лабораторные проверки в Госпродпотребслужбе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Качество питания в ВСУ

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) и Госпродпотребслужбой.

Исполнительный директор ДОТ Андрей Созанский подчеркнул, что такой шаг чрезвычайно важен ввиду высокой экспертной способности Госпродпотребслужбы в проведении лабораторных исследований пищевых продуктов.

"В этом году ГОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, наиболее уязвимых к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", — отметил он.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что разветвленная сеть лабораторий ведомства работает в каждом регионе Украины.

"Эти лаборатории осуществляют проверки пищевых продуктов на соответствие нормам безопасности. Сотрудничество с Государственным оператором тыла позволит оперативнее выявлять потенциальные риски и гарантировать надлежащий уровень защиты здоровья наших защитников и защитниц", — заявил он.

Кроме того, на встрече в присутствии глав Центрального управления развития материального обеспечения и Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины МОУ стороны договорились о дальнейших шагах сотрудничества, включающих обмен информацией о методиках исследований в соответствии с современными требованиями, а также готовность лабораторий к проведению необходимых исследований.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.