Обновление каталога питания ВСУ: что извлекут из меню военных

Минобороны инициирует обновление каталога пищевых продуктов для ВСУ с целью оптимизировать ассортимент, учитывая реальные военные потребности, сложность логистики и эффективность затрат.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Военное питание

Целью обновления каталога пищевых продуктов для ВСУ является оптимизация ассортимента с сохранением разнообразия, что позволит избежать необоснованного роста стоимости рациона.

Благодаря цифровому анализу потребления планируют извлечь из рациона маловостребованные позиции и заменить их более практическими.

Этот шаг является частью более широкой стратегии "Государственного оператора тыла" (ГОТ) по внедрению прозрачной, эффективной и рациональной системы закупок для нужд армии.

В прошлом году благодаря таким подходам удалось сэкономить около 6 млрд грн из более чем 29 млрд грн, выделенных на продовольственное обеспечение.

Приоритетом остается качественное и сбалансированное питание военнослужащих при рациональном использовании бюджетных средств.

Какие продукты заменят

Учитывая интенсивные боевые действия и изменение потребностей военнослужащих, планируется обновление каталога продуктов путем исключения позиций, практически не используемых из-за сложностей с доставкой, хранением или потреблением.

Речь идет, в частности, о некоторых видах мясной, молочной, овощной и фруктовой продукции. Вместо них предполагаются более подходящие к условиям фронта альтернативы — например, голубика вместо малины, замороженная свинина и отдельные рыбные продукты вместо охлажденных.

Практика показывает, что военные обычно предпочитают замороженные мясные и рыбные продукты вместо охлажденных — преимущественно из-за более длительного срока хранения. Также планируется расширить выбор рыбы от украинских производителей – в каталоге могут появиться калиброванные стейки, очищенная и потрошенная замороженная рыба локального производства. Другие продукты, подлежащие изъятию, имеют схожие замены, так что общий ассортимент останется разнообразным.

Кроме того, есть запрос на добавление в каталог новых позиций, которые пока не предусмотрены, но пользуются спросом среди личного состава. Среди них – зефир, халва, кекс, замороженный стейк толстолоба, бутылированная вода в таре до 6 литров.

"В этом году каталог содержит 360 артикулов, часть из которых фактически не используется. Это создает риски ценовых манипуляций и затрудняет формирование экономически обоснованной стоимости комплекта в целом. Мы уже проходили этапы обновления каталога, поэтому нынешние изменения — логическое продолжение этой работы. Планируем скорректировать количество позиций до примерно 340", — отмечает директор программы питания ГОТ Галина Литош.

Параллельно проводится проверка описаний товаров в каталоге – они должны соответствовать государственным стандартам и одновременно отражать актуальные предложения на рынке. Следующие этапы включают взаимодействие с поставщиками, анализ рыночных вариантов и финализацию обновленного состава каталога.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.